Водителям перечислили детали машины, которые нельзя менять

Водителям ни в коем случае не стоит без сертификации менять бамперы, зеркала и внутренне убранство автомобиля, так как в момент аварии при большой скорости эти детали могут оторваться и превратиться в "боевой снаряд". Об этом рассказал технический специалист Московского политеха Юрий Бибилов.

В беседе с агентством "Прайм" эксперт пояснил, что бампер изготавливают из ударопрочного пластика, который не колется и не имеет острых краёв. То же самое относится к стёклам и зеркалам. Поэтому самостоятельно менять эти элементы нельзя. Также автомобилистам запрещено самовольно устанавливать новые руль и сиденья в машине, менять внутренние детали интерьера, предупредил он. В каждой модели эти элементы разработаны с учётом безопасности для водителя и пассажиров, добавил Бибилов.

По словам эксперта, автолюбители могут сами заменить колёса, однако только в рамках разрешённых производителем параметров. Изменение диаметра или вылета диска может привести к серьёзным последствиям.

"Если у вас колёса либо большего, либо меньшего диаметра, появляются как минимум погрешности в работе спидометра, а это напрямую влияет на безопасность движения на дорогах. Нештатный вылет меняет плечо обкатки колеса, что может вызвать внезапные курсовые рыскания автомобиля или непопадание в поворот даже на малой скорости", — предупредил специалист.