Россиянам объяснили, когда у них законно могут забрать машину

Представители власти имеют полномочия в определённых ситуациях воспользоваться автомобилями граждан. Например, когда сотруднику полиции необходимо преследовать преступника, а служебного транспорта по какой-то причине нет. Как быть в этом случае, пояснил адвокат Анатолий Миронов.

В интервью агентству "Прайм" он рассказал, что представитель власти должен назвать свою должность, подразделение, специальное звание и фамилию, предъявить служебное удостоверение, а также сообщить место и время возврата транспорта.

"У собственника может не оказаться протоколов, подтверждающих передачу транспортного средства сотруднику правоохранительных органов. Лишь после возвращения ему машины он получит соответствующую справку", — объясняет юрист.

А ещё случаи, когда не по своей воле придётся оставить машину, относятся к водителям, управляющим автомобилем в состоянии алкогольного опьянения или вовсе лишённым прав.

Кроме того, автомобиль может быть изъят, например, за нарушение правил парковки, а также за иные правонарушения, предусматривающие задержание и перемещение авто на спецстоянку. В данном случае, по словам адвоката, у собственника почти всегда будет соответствующий протокол и понимание местонахождения машины.

Изъятие автомобиля помимо воли владельца происходит и в производстве по уголовным делам. В большинстве случаев у собственника будет соответствующий протокол следственного действия, но "он может оставаться некоторое время в неведении, где находится его машина".

"Во всех случаях, когда собственник ограничен в своих правах, важно понимать суть происходящего. Грамотно повести себя в подобной ситуации, выбрать правильную линию защиты, избежать потери нервов и времени поможет адвокат. Всегда будьте благоразумны при принятии решений", — говорит юрист.