На западе Москвы загорелся рынок
В столичном районе Солнцево в Западном административном округе загорелся рынок. Полыхают помещения, находящиеся по адресу улица Щорса, владение 5б.
Судя по видео, которое получено Лайфом с места происшествия, пламя охватило кровлю торговых точек. По предварительной информации, внутри никого нет. Пожарные борются с огнём.
Как сообщал Лайф, ранее в Москве произошёл пожар с многочисленными жертвами. Первое сообщение о возгорании в здании на юге Москвы поступило в экстренные службы около полуночи 28 июля. Пожар локализовали за полчаса, однако позже выяснилось, что в огне погибло восемь человек. Пожар возник на первом этаже 14-этажного здания. Внутри были койки, шкафы с одеждой постояльцев. По факту гибели людей возбуждено уголовное дело.
LiFE