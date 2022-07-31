На западе Москвы загорелся рынок

Суд на два месяца арестовал гендиректора хостела в Москве, где погибло восемь человек

Как сообщал Лайф, ранее в Москве произошёл пожар с многочисленными жертвами. Первое сообщение о возгорании в здании на юге Москвы поступило в экстренные службы около полуночи 28 июля. Пожар локализовали за полчаса, однако позже выяснилось, что в огне погибло восемь человек. Пожар возник на первом этаже 14-этажного здания. Внутри были койки, шкафы с одеждой постояльцев. По факту гибели людей возбуждено уголовное дело.