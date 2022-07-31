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31 июля, 00:57

На западе Москвы загорелся рынок

В столичном районе Солнцево в Западном административном округе загорелся рынок. Полыхают помещения, находящиеся по адресу улица Щорса, владение 5б.

В московском районе Солнцево горит рынок. Видео в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS)

Судя по видео, которое получено Лайфом с места происшествия, пламя охватило кровлю торговых точек. По предварительной информации, внутри никого нет. Пожарные борются с огнём.

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Как сообщал Лайф, ранее в Москве произошёл пожар с многочисленными жертвами. Первое сообщение о возгорании в здании на юге Москвы поступило в экстренные службы около полуночи 28 июля. Пожар локализовали за полчаса, однако позже выяснилось, что в огне погибло восемь человек. Пожар возник на первом этаже 14-этажного здания. Внутри были койки, шкафы с одеждой постояльцев. По факту гибели людей возбуждено уголовное дело.

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LiFE

Андрей Григорьев

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