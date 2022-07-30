Суд на два месяца арестовал гендиректора хостела в Москве, где погибло восемь человек
Пресненский районный суд Москвы арестовал гендиректора хостела, где при пожаре погибло восемь человек. Об этом сообщили в пресс-службе инстанции.
Суд арестовал гендиректора хостела, где при пожаре погибло восемь человек. Видео © Telegram-канал Московские суды общей юрисдикции
"Пресненским районным судом города Москвы избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении Мироновой Элеоноры Рауфовны, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ, сроком до 29 сентября 2022 года", — говорится в записи.
Ранее учредитель хостела Рауф Миронов, отец Элеоноры, также был арестован на два месяца.
Лайф рассказывал, что владельцы хостела, где сгорели люди, устроили для своих постояльцев настоящую ловушку. Возможно, они хотели как лучше, однако введённые правила для гостей сыграли с ними злую шутку. Например, с полуночи и до 06:00 хостел закрывался на ключ, никого не впускали и не выпускали. Кроме того, на окна поставили решётки с замками, а пожарный выход из подъезда заколотили. Сегодня, 30 июля, следователи задержали владельцев хостела на юге Москвы.
Кадр видео из телеграм-канала Московские суды общей юрисдикции