Гендиректор сгоревшего в Москве хостела удалила все переписки перед следственными действиями

Генеральный директор хостела в Москве, где при пожаре погибли восемь человек, Элеонора Миронова отказалась признавать вину за случившееся. Об этом заявила представитель ГСУ СКР по Москве в Пресненском суде столицы, там рассматривается вопрос об избрании меры пресечения в отношении обвиняемой.

"Миронова оказывает активное противодействие следствию, уничтожила приложение WhatsApp со своего телефона, удалила все переписки. Более того, она не признала вину, не раскаялась в содеянном", — сказала следователь.

Лайф рассказывал, что владельцы хостела, где сгорели люди, устроили для своих постояльцев настоящую ловушку. Возможно, они хотели как лучше, однако введённые правила для гостей сыграли с ними злую шутку. Например, с полуночи и до 06:00 хостел закрывался на ключ, никого не впускали и не выпускали. Кроме того, на окна поставили решётки с замками, а пожарный выход из подъезда заколотили. Сегодня, 30 июля, следователи задержали владельцев хостела на юге Москвы.