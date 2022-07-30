"Руки чешутся выдворять их из России": В Госдуме резко отреагировали на скандал с консулом Норвегии
Депутат Швыткин призвал выдворить из России оскандалившегося консула Норвегии
Норвежский консул Элисабет Эллингсен, которая устроила русофобскую истерику в одном из отелей Мурманска, должна быть выдворена из России, а властям Норвегии следовало бы принести официальные извинения за её выходку. Об этом рассказал депутат Госдумы РФ Юрий Швыткин.
"Откровенно говоря, руки чешутся по таким политикам, чтоб выдворять их из России за ту русофобию, которую они пропагандируют и которая присутствует в их различных изречениях. Это не красит как представителя Норвегии, так и само государство и, к великому сожалению, норвежский народ", — сказал он в беседе с Лайфом, отметив, что в первую очередь дать соответствующую оценку поведению Эллингсен должны сами норвежцы.
В то же время парламентарий призвал российские власти не пропускать данный инцидент "мимо ушей". Как заметил собеседник, в высказываниях норвежского консула прозвучали "не просто критические, а грязные слова в адрес нашей страны и в адрес нашего народа".
"Норвежская сторона должна извиниться перед нами в первую очередь за её поведение. А её саму не то что депортировать, а эвакуировать, попросить покинуть Россию из-за своего невежественного поведения", — резюмировал Швыткин.
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Ранее в Сети появилась запись, как Элисабет Эллингсен накричала на сотрудников мурманского отеля из-за грязного номера, также дипломат резко высказалась о своей ненависти к русским. Чтобы выразить свои претензии, она, в частности, использовала нецензурные и русофобские высказывания.
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Кадр из видео Telegram / Mash