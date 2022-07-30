Шесть голов и одно удаление: "Факел" вырвал ничью у "Динамо" в первом домашнем матче после возвращения в РПЛ
"Динамо" сыграло вничью с "Факелом" в чемпионате России, Смолов оформил дубль
ФК "Динамо"
Воронежский "Факел" в первом домашнем матче после возвращения в РПЛ поделил очки с московским "Динамо" (3:3). Встреча третьего тура чемпионата России по футболу состоялась на Центральном стадионе профсоюзов. Судил игру арбитр из Ростова-на-Дону Сергей Иванов.
В первом тайме дважды отличился форвард "Динамо" Фёдор Смолов. Сначала он реализовал пенальти, а затем поразил ворота хозяев ударом со штрафной линии. Оформив дубль во втором матче подряд, Смолов догнал лидировавшего в списке лучших бомбардиров хавбека "Краснодара" Эдуарда Сперцяна.
Сразу после перерыва "Факел" восстановил равенство в счёте усилиями Георгия Гонгадзе и Романа Акбашева. На 49-й минуте динамовцы вновь вышли вперёд, когда воронежский защитник Василий Черов срезал мяч в свои ворота. Окончательный результат в концовке встречи установил хавбек хозяев Ильнур Альшин.
Гости завершали матч в меньшинстве. В компенсированное арбитром время из-за двух жёлтых карточек поле покинул один из лидеров "Динамо" — Арсен Захарян.
Столичный клуб набрал пять очков, оставшись на второй позиции в турнирной таблице чемпионата России. "Факел" с двумя баллами идёт на 13-й позиции.
Футбол. Чемпионат России
Премьер-лига. Третий тур
"Факел" — "Динамо" — 3:3
Голы: Смолов, с пенальти 26' (0:1), Смолов 44' (0:2), Гонгадзе 46' (1:2), Акбашев 48' (2:2), Черов, в свои ворот 49' (2:3), Альшин 86' (3:3)