Шесть голов и одно удаление: "Факел" вырвал ничью у "Динамо" в первом домашнем матче после возвращения в РПЛ

Воронежский "Факел" в первом домашнем матче после возвращения в РПЛ поделил очки с московским "Динамо" (3:3). Встреча третьего тура чемпионата России по футболу состоялась на Центральном стадионе профсоюзов. Судил игру арбитр из Ростова-на-Дону Сергей Иванов.

В первом тайме дважды отличился форвард "Динамо" Фёдор Смолов. Сначала он реализовал пенальти, а затем поразил ворота хозяев ударом со штрафной линии. Оформив дубль во втором матче подряд, Смолов догнал лидировавшего в списке лучших бомбардиров хавбека "Краснодара" Эдуарда Сперцяна.

Сразу после перерыва "Факел" восстановил равенство в счёте усилиями Георгия Гонгадзе и Романа Акбашева. На 49-й минуте динамовцы вновь вышли вперёд, когда воронежский защитник Василий Черов срезал мяч в свои ворота. Окончательный результат в концовке встречи установил хавбек хозяев Ильнур Альшин.

Гости завершали матч в меньшинстве. В компенсированное арбитром время из-за двух жёлтых карточек поле покинул один из лидеров "Динамо" — Арсен Захарян.

Столичный клуб набрал пять очков, оставшись на второй позиции в турнирной таблице чемпионата России. "Факел" с двумя баллами идёт на 13-й позиции.