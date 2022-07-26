"Динамо" объявило о переходе защитника Роберто Фернандеса
Парагвайский защитник Роберто Фернандес стал игроком московского "Динамо". Об этом сообщается на официальном сайте бело-голубых.
До этого он являлся игроком клуба "Гуарани", за который провёл 70 матчей и в системе которого воспитывался с 13 лет. Кроме того, в январе этого года он дебютировал в составе сборной Парагвая.
Контракт с "Динамо" Фернандес подписал на пять лет — до конца сезона 2026/2027. В составе бело-голубых защитник будет выступать под номером 6.
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ФК "Динамо" Москва