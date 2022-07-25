Уругвайский защитник Варела вернулся на базу "Динамо"

Уругвайский защитник "Динамо" Гильермо Варела вернулся на базу столичного клуба, с которой ранее сбежал. Об этом сообщает "Спорт-Экспресс" .

По информации издания, Варела приехал на базу в Новогорск, чтобы собрать вещи и улететь в Бразилию, где он планирует продолжить свою карьеру. Сам игрок, по данным СМИ, собирается перейти во "Фламенго".