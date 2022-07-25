Уругвайский защитник Варела вернулся на базу "Динамо"
Уругвайский защитник "Динамо" Гильермо Варела вернулся на базу столичного клуба, с которой ранее сбежал. Об этом сообщает "Спорт-Экспресс".
По информации издания, Варела приехал на базу в Новогорск, чтобы собрать вещи и улететь в Бразилию, где он планирует продолжить свою карьеру. Сам игрок, по данным СМИ, собирается перейти во "Фламенго".
Ранее Лайф сообщал, что защитник Гильермо Варела покинул расположение "Динамо", не предупредив об этом сотрудников клуба. По некоторым данным, сейчас он рассчитывает перейти в бразильский "Фламенго". Впрочем, и без уругвайского защитника бело-голубые смогли разгромить соседей из "Торпедо" в матче второго тура РПЛ со счётом 4:0. Забитыми голами отметились Арсен Захарян, Даниил Фомин и дважды — Фёдор Смолов.
ФК "Динамо"