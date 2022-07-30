В Белграде заявили об "аде", который албанцы готовят для сербов в Косове

Министр иностранных дел Сербии Никола Селакович заявил о намерении властей Косова отменить документы и автомобильные номера, выданные Белградом, и тем самым устроить "ад" для жителей республики.

"Рассматривая текущую политическую ситуацию в стране и регионе, мы констатировали серьёзную обеспокоенность в связи с тем фактом, что албанская сторона в Косове и Метохии готовит буквально "ад" в предстоящие дни", — сказал глава МИД Сербии.

По его словам, сегодня президент страны Александр Вучич встретится с представителями сербов из Косова и Метохии. Министр отметил исключительно сложную ситуацию, в которой они оказались. Вероятно, об этом выскажется Вучич в ходе обращения, которое он сделает вечером 31 июля.