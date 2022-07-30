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30 июля, 13:46

Суд арестовал учредителя сгоревшего в Москве хостела, где погибли восемь человек

Учредитель хостела в Москве, где при пожаре погибли восемь человек, арестован на два месяца. Такое решение вынес Пресненский районный суд Москвы.

Владельца хостела ведут на судебное заседание. Видео © Telegram / SHOT

"Пресненским районным судом города Москвы избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении Миронова Рауфа Александровича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ, сроком до 29 сентября 2022 года", — сообщили в суде.

Владельцы сгоревшего хостела в Москве пытались отдать следователям неверные документы

Владельцы сгоревшего хостела в Москве пытались отдать следователям неверные документы

Лайф рассказывал, что владельцы хостела, где сгорели люди, устроили для своих постояльцев настоящую ловушку. Возможно, они хотели как лучше, однако введённые правила для гостей сыграли с ними злую шутку. Например, с полуночи и до 06:00 хостел закрывался на ключ, никого не впускали и не выпускали. Кроме того, на окна поставили решётки с замками, а пожарный выход из подъезда заколотили. Сегодня, 30 июля, следователи задержали владельцев хостела на юге Москвы.

Обложка ©

Кадр из видео Telegram / SHOT

Наталья Исакова

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