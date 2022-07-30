Суд арестовал учредителя сгоревшего в Москве хостела, где погибли восемь человек

Лайф рассказывал, что владельцы хостела, где сгорели люди, устроили для своих постояльцев настоящую ловушку. Возможно, они хотели как лучше, однако введённые правила для гостей сыграли с ними злую шутку. Например, с полуночи и до 06:00 хостел закрывался на ключ, никого не впускали и не выпускали. Кроме того, на окна поставили решётки с замками, а пожарный выход из подъезда заколотили. Сегодня, 30 июля, следователи задержали владельцев хостела на юге Москвы.