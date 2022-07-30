Суд арестовал учредителя сгоревшего в Москве хостела, где погибли восемь человек
Учредитель хостела в Москве, где при пожаре погибли восемь человек, арестован на два месяца. Такое решение вынес Пресненский районный суд Москвы.
Владельца хостела ведут на судебное заседание. Видео © Telegram / SHOT
"Пресненским районным судом города Москвы избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении Миронова Рауфа Александровича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ, сроком до 29 сентября 2022 года", — сообщили в суде.
Лайф рассказывал, что владельцы хостела, где сгорели люди, устроили для своих постояльцев настоящую ловушку. Возможно, они хотели как лучше, однако введённые правила для гостей сыграли с ними злую шутку. Например, с полуночи и до 06:00 хостел закрывался на ключ, никого не впускали и не выпускали. Кроме того, на окна поставили решётки с замками, а пожарный выход из подъезда заколотили. Сегодня, 30 июля, следователи задержали владельцев хостела на юге Москвы.
Кадр из видео Telegram / SHOT