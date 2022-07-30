В ООН выразили готовность расследовать ракетный удар по СИЗО в Еленовке

Организация Объединённых Наций (ООН) готова расследовать обстоятельства ракетного обстрела СИЗО в Еленовке, направив группу экспертов. Об этом заявил заместитель официального представителя генсека ООН Антониу Гутерриша Фархан Хак.

"В связи с недавней трагедией в тюрьме в Еленовке мы готовы направить группу экспертов, способных провести расследование с разрешения сторон", — сказал он.