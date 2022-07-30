В ООН выразили готовность расследовать ракетный удар по СИЗО в Еленовке
Организация Объединённых Наций (ООН) готова расследовать обстоятельства ракетного обстрела СИЗО в Еленовке, направив группу экспертов. Об этом заявил заместитель официального представителя генсека ООН Антониу Гутерриша Фархан Хак.
"В связи с недавней трагедией в тюрьме в Еленовке мы готовы направить группу экспертов, способных провести расследование с разрешения сторон", — сказал он.
ООН, заметил Хак, полностью поддерживает инициативы Международного комитета Красного Креста.
Двое погибли по дороге в больницу: Останки 48 пленных украинцев извлекли из-под завалов после атаки ВСУ в Еленовке
Напомним, Минобороны России официально подтвердило, что ночью 29 июля ВСУ ударили ракетами HIMARS по следственному изолятору в ДНР, где содержатся пленные украинские военные. Глава ДНР Денис Пушилин убеждён, что ВСУ обстреляли изолятор, чтобы не дать пленным азовцам рассказать правду в ходе допросов. Сегодня, 30 июля, МО РФ опубликовало списки раненых и погибших в результате удара.
LIFE