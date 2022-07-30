В результате ударов ВСУ системами HIMARS по колонии в Еленовке были убиты 50 украинских пленных, в числе которых оказались и азовцы. Как сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков, 48 человек умерли на месте, ещё двое скончались по дороге в больницу.

"Останки 48 военнопленных украинцев были обнаружены и извлечены из-под завалов помещений изолятора. Ещё двое украинских военнопленных от тяжёлых ранений скончались в дороге, при транспортировке в медицинское учреждение", — сказал он в ходе брифинга.