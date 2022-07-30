Двое погибли по дороге в больницу: Останки 48 пленных украинцев извлекли из-под завалов после атаки ВСУ в Еленовке
Минобороны: 50 пленных украинцев погибли в результате атаки ВСУ в Еленовке
В результате ударов ВСУ системами HIMARS по колонии в Еленовке были убиты 50 украинских пленных, в числе которых оказались и азовцы. Как сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков, 48 человек умерли на месте, ещё двое скончались по дороге в больницу.
"Останки 48 военнопленных украинцев были обнаружены и извлечены из-под завалов помещений изолятора. Ещё двое украинских военнопленных от тяжёлых ранений скончались в дороге, при транспортировке в медицинское учреждение", — сказал он в ходе брифинга.
Генерал-лейтенант подчеркнул, что ответственность за убийство пленных украинцев несёт лично президент Незалежной Владимир Зеленский и его преступный режим, который поддерживают США.
Напомним, Минобороны России официально подтвердило, что ночью 29 июля ВСУ ударили ракетами HIMARS по следственному изолятору в ДНР, где содержатся пленные украинские военные. Глава ДНР Денис Пушилин убеждён, что ВСУ обстреляли изолятор, чтобы не дать пленным азовцам рассказать правду в ходе допросов.
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