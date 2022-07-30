Власти Энергодара сообщили об обстреле ВСУ колонны с гуманитарным грузом
В ночь на 30 июля ВСУ, используя беспилотные летательные аппараты, нанесли удар по колонне, которая доставляла гуманитарный груз в Энергодар Запорожской области. Об этом сообщил глава администрации города Евгений Балицкий в телеграм-канале.
"Сегодня ночью украинские вооружённые формирования, с использованием БПЛА, оснащённых самодельными взрывными устройствами, нанесли удар по автомобилям гуманитарной колонны, находящимся на месте стоянки отдыха водителей в Энергодаре", — указывается в сообщении.
При этом известно, что пострадавших нет. В ходе атаки ВСУ были повреждены три многоквартирных жилых дома, продуктовый магазин, здание гостиницы и общежитие ЗАЭС. При этом автомобили колонны гуманитарной миссии оказались полностью уничтожены. В администрации заверили, что в кратчайшие сроки всю инфраструктуру восстановят.
Ранее стало известно, что восемь человек погибли за сутки в ДНР из-за обстрелов ВСУ. И ещё 15 мирных жителей получили ранения.
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