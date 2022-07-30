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Опубликовано 30 июля 2022, 09:13

Власти Энергодара сообщили об обстреле ВСУ колонны с гуманитарным грузом

В ночь на 30 июля ВСУ, используя беспилотные летательные аппараты, нанесли удар по колонне, которая доставляла гуманитарный груз в Энергодар Запорожской области. Об этом сообщил глава администрации города Евгений Балицкий в телеграм-канале.

  • Последствия обстрела Энергодара со стороны ВСУ. Фото © Telegram / Балицкий Евгений
    Последствия обстрела Энергодара со стороны ВСУ. Фото © Telegram / Балицкий Евгений
  • Последствия обстрела Энергодара со стороны ВСУ. Фото © Telegram / Балицкий Евгений
    Последствия обстрела Энергодара со стороны ВСУ. Фото © Telegram / Балицкий Евгений
  • Последствия обстрела Энергодара со стороны ВСУ. Фото © Telegram / Балицкий Евгений
    Последствия обстрела Энергодара со стороны ВСУ. Фото © Telegram / Балицкий Евгений

Последствия обстрела Энергодара со стороны ВСУ. Фото © Telegram / Балицкий Евгений

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"Сегодня ночью украинские вооружённые формирования, с использованием БПЛА, оснащённых самодельными взрывными устройствами, нанесли удар по автомобилям гуманитарной колонны, находящимся на месте стоянки отдыха водителей в Энергодаре", — указывается в сообщении.

При этом известно, что пострадавших нет. В ходе атаки ВСУ были повреждены три многоквартирных жилых дома, продуктовый магазин, здание гостиницы и общежитие ЗАЭС. При этом автомобили колонны гуманитарной миссии оказались полностью уничтожены. В администрации заверили, что в кратчайшие сроки всю инфраструктуру восстановят.

ВСУ обстреляли село Ломаковка в Брянской области
ВСУ обстреляли село Ломаковка в Брянской области

Ранее стало известно, что восемь человек погибли за сутки в ДНР из-за обстрелов ВСУ. И ещё 15 мирных жителей получили ранения.

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Telegram / Балицкий Евгений

Евгения Колесникова
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