Власти Энергодара сообщили об обстреле ВСУ колонны с гуманитарным грузом

В ночь на 30 июля ВСУ, используя беспилотные летательные аппараты, нанесли удар по колонне, которая доставляла гуманитарный груз в Энергодар Запорожской области. Об этом сообщил глава администрации города Евгений Балицкий в телеграм-канале.







"Сегодня ночью украинские вооружённые формирования, с использованием БПЛА, оснащённых самодельными взрывными устройствами, нанесли удар по автомобилям гуманитарной колонны, находящимся на месте стоянки отдыха водителей в Энергодаре", — указывается в сообщении.

При этом известно, что пострадавших нет. В ходе атаки ВСУ были повреждены три многоквартирных жилых дома, продуктовый магазин, здание гостиницы и общежитие ЗАЭС. При этом автомобили колонны гуманитарной миссии оказались полностью уничтожены. В администрации заверили, что в кратчайшие сроки всю инфраструктуру восстановят.