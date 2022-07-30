ВСУ обстреляли село Ломаковка в Брянской области
Губернатор Брянской области сообщил об обстреле Украиной села Ломаковка
Вооружённые силы Украины утром 30 июля обстреляли село Ломаковка в Брянской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
"Сегодня утром с территории Украины был произведён артиллерийский обстрел села Ломаковка Стародубского муниципального округа", — написал он в телеграм-канале.
В результате повреждёнными оказались электрическая подстанция и несколько домовладений. На месте работают оперативные службы, уточнил глава области.
Ранее Лайф рассказывал об обстреле населённого пункта Сачковичи Климовского района Брянской области со стороны Украины. Как рассказал губернатор Александр Богомаз, в результате атаки пострадавших нет. Очевидцы поделились в социальных сетях кадрами с места обстрелов и рассказали, что, по всей вероятности, было как минимум четыре взрыва.
Telegram-канал Александра Богомаза (архивное фото)