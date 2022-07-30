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30 июля, 05:05

ВСУ обстреляли село Ломаковка в Брянской области

Губернатор Брянской области сообщил об обстреле Украиной села Ломаковка

Вооружённые силы Украины утром 30 июля обстреляли село Ломаковка в Брянской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

"Сегодня утром с территории Украины был произведён артиллерийский обстрел села Ломаковка Стародубского муниципального округа", — написал он в телеграм-канале.

В результате повреждёнными оказались электрическая подстанция и несколько домовладений. На месте работают оперативные службы, уточнил глава области.

Губернатор Богомаз сообщил об ответном ударе по ВСУ после обстрела брянского села

Губернатор Богомаз сообщил об ответном ударе по ВСУ после обстрела брянского села

Ранее Лайф рассказывал об обстреле населённого пункта Сачковичи Климовского района Брянской области со стороны Украины. Как рассказал губернатор Александр Богомаз, в результате атаки пострадавших нет. Очевидцы поделились в социальных сетях кадрами с места обстрелов и рассказали, что, по всей вероятности, было как минимум четыре взрыва.

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Telegram-канал Александра Богомаза (архивное фото)

Артур Лапсаков

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