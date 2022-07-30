ВСУ обстреляли село Ломаковка в Брянской области

Вооружённые силы Украины утром 30 июля обстреляли село Ломаковка в Брянской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

"Сегодня утром с территории Украины был произведён артиллерийский обстрел села Ломаковка Стародубского муниципального округа", — написал он в телеграм-канале.