В киевском "Динамо" отреагировали на скандирование фанатами "Фенербахче" имени Путина

Президент киевского "Динамо" Игорь Суркис прокомментировал ситуацию со скандированием фанатами турецкого "Фенербахче" фамилии президента России Владимира Путина. Это произошло на матче квалификации Лиги чемпионов.

"Я ничего не слышал. Вы знаете, как я болею за команду. Очень волновался, ничего не слышал, сосредоточен на игре команды. Отреагировал Мирча Луческу, который не пошёл на пресс-конференцию", — пояснил Суркис на YouTube-канале "Циганик Live".

Напомним, что в матче "Фенербахче" и киевского "Динамо" турецкие болельщики после пропущенного на 57-й минуте гола начали распевать имя президента России Владимира Путина. Игра завершилась победой "Динамо" со счётом 2:1, команда вышла в следующий раунд турнира.