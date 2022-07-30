Пролив Босфор после ЧП с аварийным судном снова открылся в обе стороны
Судно Sparta, заблокировавшее движение по Босфорскому проливу, отбуксировано на стоянку, об этом сообщает Anadolu Ajansı со ссылкой на заявление Главного управления Береговой безопасности Турции. Ранее у него случилась поломка двигателя.
"При содействии Главного управления Береговой безопасности 134-метровое судно Sparta, у которого отказал двигатель в районе моста Султана Селима Явуза, было благополучно отбуксировано к якорной стоянке Тюркели", — гласит текст сообщения.
Напомним, движение по Босфорскому проливу в Турции было перекрыто в обоих направлениях. Поломалось судно, следовавшее из Египта в Болгарию. Другие подробности инцидента и сроки открытия канала не приводились. Теперь же движение судов по Босфору в обоих направлениях открыто.
В марте 2021 года примерно так же оказался заблокирован Суэцкий канал. Контейнеровоз Ever Given сел на мель, и гигантское судно почти неделю пытались сдвинуть буксиры. Меры не давали результата, и власти Египта уже начали обсуждать возможность разгрузки судна. Но в итоге 15 буксиров сделали своё дело: ранним утром 29 марта судно сдвинулось с места, разблокировав водную артерию.
ТАСС / AP / Khalil Hamra