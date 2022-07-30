Пролив Босфор после ЧП с аварийным судном снова открылся в обе стороны

Судно Sparta, заблокировавшее движение по Босфорскому проливу, отбуксировано на стоянку, об этом сообщает Anadolu Ajansı со ссылкой на заявление Главного управления Береговой безопасности Турции. Ранее у него случилась поломка двигателя.

"При содействии Главного управления Береговой безопасности 134-метровое судно Sparta, у которого отказал двигатель в районе моста Султана Селима Явуза, было благополучно отбуксировано к якорной стоянке Тюркели", — гласит текст сообщения.