Президент Египта поручил разгрузить перекрывшее Суэцкий канал судно-гигант

Контейнеровоз Ever Given, создавший пробку в Суэцком канале, будет разгружен. Соответствующее поручение дал президент Египта Абдул Фаттах Ас-Сиси, сообщает Al Arabiya News.

"Как только мы завершим операцию, руководство Суэцкого канала будет круглосуточно работать над эвакуацией застрявших судов", — сказал директор Suez Canal Authority (SCA) Усаму Рабиа.

По его словам, канал ежедневно теряет доход в размере 12–14 миллионов долларов. После освобождения водного пути дирекция обсудит с судоходными операторами дальнейшие действия, так как компания не может отказаться от своих клиентов.

Однако точные сроки освобождения канала назвать сложно, заметил Рабиа.

На помощь Египту готова прийти Россия, заявил посол РФ в африканской стране Георгий Борисенко, однако на данный момент обращений с подобными просьбами не было.

"Мы надеемся, что данная проблема будет преодолена в самое ближайшее время, что работа канала восстановится, и, естественно, мы готовы оказать нашим египетским друзьям любое возможное содействие с нашей стороны", — приводит слова посла РИА "Новости".

Напомним, 23 марта гигантский контейнеровоз Ever Given сел на мель и полностью перекрыл движение по Суэцкому каналу. Судно, которое ходит под флагом Панамы, имеет водоизмещение 200 тысяч тонн. Его длина — 400 метров, ширина — 59. Контейнеровоз пытались сдвинуть, но, учитывая огромную массу, это оказалось несколько затруднительно, однако 27-го числа его всё же удалось немного сдвинуть с места.

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