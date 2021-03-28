Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Президент Египта поручил разгрузить перекрывшее Суэцкий канал судно-гигант

Россия готова оказать Каиру любое возможное содействие.

28 марта 2021, 13:27
<p>Фото © ТАСС / Suez Canal Authority / Dpa</p>

Фото © ТАСС / Suez Canal Authority / Dpa

Контейнеровоз Ever Given, создавший пробку в Суэцком канале, будет разгружен. Соответствующее поручение дал президент Египта Абдул Фаттах Ас-Сиси, сообщает Al Arabiya News.

"Как только мы завершим операцию, руководство Суэцкого канала будет круглосуточно работать над эвакуацией застрявших судов", — сказал директор Suez Canal Authority (SCA) Усаму Рабиа.

По его словам, канал ежедневно теряет доход в размере 12–14 миллионов долларов. После освобождения водного пути дирекция обсудит с судоходными операторами дальнейшие действия, так как компания не может отказаться от своих клиентов.

Однако точные сроки освобождения канала назвать сложно, заметил Рабиа.

Космонавт показал, как с МКС выглядит перекрывшее Суэцкий канал судно-гигант

Космонавт показал, как с МКС выглядит перекрывшее Суэцкий канал судно-гигант

На помощь Египту готова прийти Россия, заявил посол РФ в африканской стране Георгий Борисенко, однако на данный момент обращений с подобными просьбами не было.

"Мы надеемся, что данная проблема будет преодолена в самое ближайшее время, что работа канала восстановится, и, естественно, мы готовы оказать нашим египетским друзьям любое возможное содействие с нашей стороны", — приводит слова посла РИА "Новости".

Проделки инопланетян: в Китае фура с контейнером Evergreen повторила ЧП с судном-гигантом в Суэцком канале

Проделки инопланетян: в Китае фура с контейнером Evergreen повторила ЧП с судном-гигантом в Суэцком канале

Напомним, 23 марта гигантский контейнеровоз Ever Given сел на мель и полностью перекрыл движение по Суэцкому каналу. Судно, которое ходит под флагом Панамы, имеет водоизмещение 200 тысяч тонн. Его длина — 400 метров, ширина — 59. Контейнеровоз пытались сдвинуть, но, учитывая огромную массу, это оказалось несколько затруднительно, однако 27-го числа его всё же удалось немного сдвинуть с места.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1