Володин назвал причиной санкций против России её успехи
Достижения РФ будут блокироваться конкурентами, чтобы застопорить развитие страны, уверен спикер ГД.
Вячеслав Володин. Фото © ТАСС / Сергей Фадеичев
Председатель Государственной думы Вячеслав Володин выразил мнение, что причиной санкций против России являются её успехи в различных сферах. При этом достижения РФ будут всячески блокироваться, чтобы застопорить развитие страны.
"Совершенно очевидно, что любые наши победы и успехи будут блокироваться, будут использоваться санкции и другие инструменты в виде обвинений, вмешательства в выборы и многое другое с целью остановить развитие России. Там, где мы выигрываем, наши конкуренты делают всё, чтобы победа не работала на страну. И так во всех сферах", — написал Володин в своём телеграм-канале.
В качестве примера спикер Госдумы привёл чемпионат мира по фигурному катанию, где российских спортсменов-победителей "лишили флага и гимна родной страны". Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская сборная выступала на турнире как команда Федерации фигурного катания на коньках России (The Figure Skating Federation of Russia, FSR). При этом в качестве музыкального сопровождения во время награждения победителей вместо традиционного национального гимна звучал фрагмент Концерта № 1 для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.
Володин считает, что правила должны быть едины для всех, и выступает против двойных стандартов. При этом политик отмечает, что вызовы, с которыми Россия сталкивается в ситуации с нечестной конкуренцией, делают страну сильнее, когда их удаётся преодолеть.
"А другого пути в этой ситуации у нас просто нет", — заключил Володин.
Ранее Лайф писал, что пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает "абсурдной" возможность введения новых санкций против России из-за дела Алексея Навального. Он также отметил постоянные "санкционные устремления" оппонентов Москвы.
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