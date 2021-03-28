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Опубликовано 28 марта 2021, 16:24

Володин назвал причиной санкций против России её успехи

Вячеслав Володин. Фото © ТАСС / Сергей Фадеичев

Вячеслав Володин. Фото © ТАСС / Сергей Фадеичев

Достижения РФ будут блокироваться конкурентами, чтобы застопорить развитие страны, уверен спикер ГД.

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин выразил мнение, что причиной санкций против России являются её успехи в различных сферах. При этом достижения РФ будут всячески блокироваться, чтобы застопорить развитие страны.

"Совершенно очевидно, что любые наши победы и успехи будут блокироваться, будут использоваться санкции и другие инструменты в виде обвинений, вмешательства в выборы и многое другое с целью остановить развитие России. Там, где мы выигрываем, наши конкуренты делают всё, чтобы победа не работала на страну. И так во всех сферах", — написал Володин в своём телеграм-канале.

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В качестве примера спикер Госдумы привёл чемпионат мира по фигурному катанию, где российских спортсменов-победителей "лишили флага и гимна родной страны". Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская сборная выступала на турнире как команда Федерации фигурного катания на коньках России (The Figure Skating Federation of Russia, FSR). При этом в качестве музыкального сопровождения во время награждения победителей вместо традиционного национального гимна звучал фрагмент Концерта № 1 для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

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Володин считает, что правила должны быть едины для всех, и выступает против двойных стандартов. При этом политик отмечает, что вызовы, с которыми Россия сталкивается в ситуации с нечестной конкуренцией, делают страну сильнее, когда их удаётся преодолеть.

"А другого пути в этой ситуации у нас просто нет", — заключил Володин.

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Ранее Лайф писал, что пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает "абсурдной" возможность введения новых санкций против России из-за дела Алексея Навального. Он также отметил постоянные "санкционные устремления" оппонентов Москвы.

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Евгения Измайлова
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