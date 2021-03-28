Володин назвал причиной санкций против России её успехи

Достижения РФ будут блокироваться конкурентами, чтобы застопорить развитие страны, уверен спикер ГД.

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин выразил мнение, что причиной санкций против России являются её успехи в различных сферах. При этом достижения РФ будут всячески блокироваться, чтобы застопорить развитие страны.

"Совершенно очевидно, что любые наши победы и успехи будут блокироваться, будут использоваться санкции и другие инструменты в виде обвинений, вмешательства в выборы и многое другое с целью остановить развитие России. Там, где мы выигрываем, наши конкуренты делают всё, чтобы победа не работала на страну. И так во всех сферах", — написал Володин в своём телеграм-канале.

В качестве примера спикер Госдумы привёл чемпионат мира по фигурному катанию, где российских спортсменов-победителей "лишили флага и гимна родной страны". Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская сборная выступала на турнире как команда Федерации фигурного катания на коньках России (The Figure Skating Federation of Russia, FSR). При этом в качестве музыкального сопровождения во время награждения победителей вместо традиционного национального гимна звучал фрагмент Концерта № 1 для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Володин считает, что правила должны быть едины для всех, и выступает против двойных стандартов. При этом политик отмечает, что вызовы, с которыми Россия сталкивается в ситуации с нечестной конкуренцией, делают страну сильнее, когда их удаётся преодолеть.

"А другого пути в этой ситуации у нас просто нет", — заключил Володин.