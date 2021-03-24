В Кремле назвали незаконными санкции Канады против РФ
Ограничения коснутся девяти российских официальных лиц.
Фото © ТАСС / Новодережкин Антон
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал незаконными новые санкции Канады, Москва оставляет за собой право ответить на эти ограничения.
"Примем [ответные меры]", — процитировало Пескова РИА "Новости".
Напомним, сегодня Канада ввела санкции против девяти российских официальных лиц в связи с ситуацией вокруг Алексея Навального. Такое решение было принято после соответствующих мер США, Евросоюза и Великобритании.
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