В Кремле назвали незаконными санкции Канады против РФ

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал незаконными новые санкции Канады, Москва оставляет за собой право ответить на эти ограничения.

Напомним, сегодня Канада ввела санкции против девяти российских официальных лиц в связи с ситуацией вокруг Алексея Навального. Такое решение было принято после соответствующих мер США, Евросоюза и Великобритании.