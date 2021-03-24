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Категорий: 18

В Кремле назвали незаконными санкции Канады против РФ

Ограничения коснутся девяти российских официальных лиц.

24 марта 2021, 16:40

Фото © ТАСС / Новодережкин Антон

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал незаконными новые санкции Канады, Москва оставляет за собой право ответить на эти ограничения.

"Примем [ответные меры]",процитировало Пескова РИА "Новости".

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Напомним, сегодня Канада ввела санкции против девяти российских официальных лиц в связи с ситуацией вокруг Алексея Навального. Такое решение было принято после соответствующих мер США, Евросоюза и Великобритании.

Авторы
Вишнякова Александра
Вишнякова Александра

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