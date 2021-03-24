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Экс-премьер Украины Азаров стал подозреваемым в госизмене из-за "харьковских соглашений"

Речь идёт о документах 2010 года о размещении российского флота в Крыму.

24 марта 2021, 16:19

Фото © Facebook / Николай Янович Азаров

Бывшему премьер-министру Украины Николаю Азарову предъявили подозрение в госизмене из-за Харьковских соглашений о размещении российского флота в Крыму. Об этом информирует пресс-служба Офиса генпрокурора страны.

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По версии украинских властей, Азаров действовал "по предварительному сговору с бывшим президентом Виктором Януковичем" и осознавал, что указанное соглашение "противоречит конституции и закону" Незалежной. В ведомстве утверждают, что действия экс-премьера причинили вред суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности, обороноспособности, государственной и экономической безопасности Украины.

"Установлено, что 20 апреля 2010 года, находясь на территории РФ, бывший премьер-министр Украины согласился на навязанные представителем иностранного государства президентом РФ Дмитрием Медведевым условия продления срока пребывания Черноморского флота РФ на территории Украины на 25 лет под предлогом получения скидки на газ. С 21 по 23 апреля 2010 года он обеспечил согласования проекту соглашения между Украиной и РФ по вопросам пребывания Черноморского флота РФ на территории Украины и закона Украины о её ратификации министерствами, другими центральными органами исполнительной власти и правоохранительными органами без фактического рассмотрения этих документов уполномоченными органами", — говорится в сообщении Офиса украинского генпрокурора.

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Напомним, ранее стало известно, что Главное следственное управление СБУ проверит обстоятельства подписания Харьковских соглашений о Черноморском флоте. Начато досудебное расследование "по факту совершения государственной измены" в период с 2008 по 2010 год. Уголовное производство открыто в отношении должностных лиц органов государственной власти.

Авторы
Берковиц Алексей
Берковиц Алексей

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