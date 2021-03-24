Экс-премьер Украины Азаров стал подозреваемым в госизмене из-за "харьковских соглашений"

По версии украинских властей, Азаров действовал "по предварительному сговору с бывшим президентом Виктором Януковичем" и осознавал, что указанное соглашение "противоречит конституции и закону" Незалежной. В ведомстве утверждают, что действия экс-премьера причинили вред суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности, обороноспособности, государственной и экономической безопасности Украины.

"Установлено, что 20 апреля 2010 года, находясь на территории РФ, бывший премьер-министр Украины согласился на навязанные представителем иностранного государства — президентом РФ Дмитрием Медведевым — условия продления срока пребывания Черноморского флота РФ на территории Украины на 25 лет под предлогом получения скидки на газ. С 21 по 23 апреля 2010 года он обеспечил согласования проекту соглашения между Украиной и РФ по вопросам пребывания Черноморского флота РФ на территории Украины и закона Украины о её ратификации министерствами, другими центральными органами исполнительной власти и правоохранительными органами без фактического рассмотрения этих документов уполномоченными органами", — говорится в сообщении Офиса украинского генпрокурора.