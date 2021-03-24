Экс-премьер Украины Азаров стал подозреваемым в госизмене из-за "харьковских соглашений"
Речь идёт о документах 2010 года о размещении российского флота в Крыму.
Фото © Facebook / Николай Янович Азаров
Бывшему премьер-министру Украины Николаю Азарову предъявили подозрение в госизмене из-за Харьковских соглашений о размещении российского флота в Крыму. Об этом информирует пресс-служба Офиса генпрокурора страны.
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По версии украинских властей, Азаров действовал "по предварительному сговору с бывшим президентом Виктором Януковичем" и осознавал, что указанное соглашение "противоречит конституции и закону" Незалежной. В ведомстве утверждают, что действия экс-премьера причинили вред суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности, обороноспособности, государственной и экономической безопасности Украины.
"Установлено, что 20 апреля 2010 года, находясь на территории РФ, бывший премьер-министр Украины согласился на навязанные представителем иностранного государства — президентом РФ Дмитрием Медведевым — условия продления срока пребывания Черноморского флота РФ на территории Украины на 25 лет под предлогом получения скидки на газ. С 21 по 23 апреля 2010 года он обеспечил согласования проекту соглашения между Украиной и РФ по вопросам пребывания Черноморского флота РФ на территории Украины и закона Украины о её ратификации министерствами, другими центральными органами исполнительной власти и правоохранительными органами без фактического рассмотрения этих документов уполномоченными органами", — говорится в сообщении Офиса украинского генпрокурора.
Напомним, ранее стало известно, что Главное следственное управление СБУ проверит обстоятельства подписания Харьковских соглашений о Черноморском флоте. Начато досудебное расследование "по факту совершения государственной измены" в период с 2008 по 2010 год. Уголовное производство открыто в отношении должностных лиц органов государственной власти.
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