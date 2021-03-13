"Так и Хмельницкого можно уличить в госизмене": Экс-спикер Рады оценил возбуждение на Украине дела из-за харьковских соглашений

Экс-спикер Верховной рады Украины Владимир Литвин прокомментировал возбуждение на Украине уголовного дела за ратификацию парламентом харьковских соглашений об условиях пребывания Черноморского флота России в Крыму.

Политик отметил, что не считает договорённость госизменой.

"Они (харьковские соглашения. — Прим. Лайфа) были приняты в условиях крайней необходимости. У меня не было оснований не верить расчётам экономистов и доводам исполнительной власти, что страна при такой цене на энергоносители обрушится", — подчеркнул он в интервью изданию "Страна.ua".

Литвин добавил, что с таким же успехом можно предъявить претензии Леониду Кравчуку за подписание беловежских соглашений или Леониду Кучме за договорённость по размещению базы Черноморского флота в Крыму в 1997 году. Даже Богдана Хмельницкого при желании можно уличить в госизмене за Переяславский договор, считает экс-спикер.

"И будапештский меморандум тоже нужно расследовать. Только вот я боюсь, что некоторые расследователи выйдут сами на себя. Попробовал бы Данилов (секретарь СНБО. — Прим. Лайфа) побыть в шкуре президентов. Хотя не по Сеньке шапка", — отметил политик.

По мнению экс-спикера, оснований для привлечения к ответственности проголосовавших за ратификацию депутатов Рады нет, но им "немного потреплют нервы". Он не исключил, что и его самого будут "таскать на допросы" по поводу того, что происходило в украинском парламенте в те годы.

Литвин назвал две причины пристального внимания к своей персоне: поиски очередной "зрады" и желание не допустить его до поста ректора Киевского национального университета имени Шевченко.

Напомним, ранее стало известно, что Главное следственное управление СБУ проверит обстоятельства подписания харьковских соглашений о Черноморском флоте. Начато досудебное расследование "по факту совершения государственной измены" в период с 2008 по 2010 год. Уголовное производство открыто в отношении должностных лиц органов государственной власти.

Авторы