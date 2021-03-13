Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

"Так и Хмельницкого можно уличить в госизмене": Экс-спикер Рады оценил возбуждение на Украине дела из-за харьковских соглашений

По его мнению, оснований для привлечения ратифицировавших их депутатов нет.

13 марта 2021, 01:52
<p>Черноморский флот в Севастополе. Фото © ТАСС / Сергей Мальгавко</p>

Черноморский флот в Севастополе. Фото © ТАСС / Сергей Мальгавко

Экс-спикер Верховной рады Украины Владимир Литвин прокомментировал возбуждение на Украине уголовного дела за ратификацию парламентом харьковских соглашений об условиях пребывания Черноморского флота России в Крыму.

Политик отметил, что не считает договорённость госизменой.

В Госдуме ответили на призыв главы МИД Украины "открыть доступ" в Крым: Все, кто хочет, приезжают

В Госдуме ответили на призыв главы МИД Украины "открыть доступ" в Крым: Все, кто хочет, приезжают

"Они (харьковские соглашения. — Прим. Лайфа) были приняты в условиях крайней необходимости. У меня не было оснований не верить расчётам экономистов и доводам исполнительной власти, что страна при такой цене на энергоносители обрушится", — подчеркнул он в интервью изданию "Страна.ua".

Литвин добавил, что с таким же успехом можно предъявить претензии Леониду Кравчуку за подписание беловежских соглашений или Леониду Кучме за договорённость по размещению базы Черноморского флота в Крыму в 1997 году. Даже Богдана Хмельницкого при желании можно уличить в госизмене за Переяславский договор, считает экс-спикер.

"И будапештский меморандум тоже нужно расследовать. Только вот я боюсь, что некоторые расследователи выйдут сами на себя. Попробовал бы Данилов (секретарь СНБО. — Прим. Лайфа) побыть в шкуре президентов. Хотя не по Сеньке шапка", — отметил политик.

В Совфеде назвали информационной провокацией проект Киева по "деоккупации" Крыма

В Совфеде назвали информационной провокацией проект Киева по "деоккупации" Крыма

По мнению экс-спикера, оснований для привлечения к ответственности проголосовавших за ратификацию депутатов Рады нет, но им "немного потреплют нервы". Он не исключил, что и его самого будут "таскать на допросы" по поводу того, что происходило в украинском парламенте в те годы.

Литвин назвал две причины пристального внимания к своей персоне: поиски очередной "зрады" и желание не допустить его до поста ректора Киевского национального университета имени Шевченко.

Напомним, ранее стало известно, что Главное следственное управление СБУ проверит обстоятельства подписания харьковских соглашений о Черноморском флоте. Начато досудебное расследование "по факту совершения государственной измены" в период с 2008 по 2010 год. Уголовное производство открыто в отношении должностных лиц органов государственной власти.

Авторы
Хомякова Дарья
Хомякова Дарья

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Зеленский объяснил санкции СНБО: Украина даёт сдачи

сегодня в 02:06

СБУ проверит обстоятельства подписания Харьковских соглашений о Черноморском флоте

11 марта, 16:08

Politico: Байден оказался между молотом и наковальней из-за новых санкций против "Северного потока — 2"

сегодня в 02:14

В Санкт-Петербурге троих парней подозревают в изнасиловании школьницы на вписке

сегодня в 02:57

Премию "Сезар" за лучший фильм получила драма "Счастливо оставаться"

сегодня в 02:33

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1