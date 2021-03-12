В Совфеде назвали информационной провокацией проект Киева по "деоккупации" Крыма
На реальные действия у Украины нет ни сил, ни средств, считает Клинцевич.
Фото © ТАСС / Мальгавко Сергей
Проект властей Украины по так называемой деоккупации Крыма и Севастополя представляет собой лишь информационную провокацию для привлечения внимания. Об этом заявил Лайфу член Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.
"Сегодня для возвращения Украине Крыма и Севастополя нет причин ни юридических, ни политических, ни моральных, ни этических, это первое. Во-вторых, народ провёл там референдум и для всего мирового сообщества показал самым демократичным путём, какую позицию занимает в отношении своего гражданства, территории", — сказал он.
По мнению собеседника Лайфа, для Украины слова о возвращении Крыма представляют собой лишь возможность создать некий информационный повод и распространять фейки. Клинцевич предупредил, что любые действия, направленные на "возвращение" Крыма, "приведут к военным конфликтам, на что сегодня у Украины нет ни возможности, ни сил, ни средств".
Ранее власти Украины назвали "три кита" политики по возвращению Крыма. Там отметили, что один из них — стратегия так называемой деоккупации полуострова. Киев не принимает тот факт, что жители Крыма сами выразили желание о воссоединении с Россией, поэтому считают его "оккупированным".
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