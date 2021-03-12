Опрос показал, сколько россиян мечтают о карьере чиновника

Больше трети россиян (37%) мечтают о карьере чиновника, ещё 44% против работы на госслужбе. Об этом свидетельствуют результаты исследования, которые опубликовал сервис по поиску работы Superjob, опросив 5000 человек из 780 населённых пунктов России.

Чаще всего о карьере на государственной службе мечтают логисты и пиарщики — 55% и 51% соответственно. Из кладовщиков хотели бы стать чиновниками 46%. А среди тех, кто менее остальных задумывался о такой смене сферы деятельности, оказались программисты (83%), сисадмины (76%) и дизайнеры (76%). Топ городов, большинство жителей которых мечтают о карьере на госслужбе, распределился следующим образом:

Краснодар (63% опрошенных)

Ростов-на-Дону (57%)

Красноярск (56%)

Воронеж (50%)

Самара (50%)

Москва (45%)

Санкт-Петербург (45%)

Казань (26%)

Уфа (32%)

Новосибирск (32%)

А ранее стало известно о том, на какие жертвы могут пойти зумеры и миллениалы ради продвижения по карьерной лестнице.

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