Опрос показал, сколько россиян мечтают о карьере чиновника
О работе в этой сфере меньше всего грезят программисты.
Больше трети россиян (37%) мечтают о карьере чиновника, ещё 44% против работы на госслужбе. Об этом свидетельствуют результаты исследования, которые опубликовал сервис по поиску работы Superjob, опросив 5000 человек из 780 населённых пунктов России.
Чаще всего о карьере на государственной службе мечтают логисты и пиарщики — 55% и 51% соответственно. Из кладовщиков хотели бы стать чиновниками 46%. А среди тех, кто менее остальных задумывался о такой смене сферы деятельности, оказались программисты (83%), сисадмины (76%) и дизайнеры (76%). Топ городов, большинство жителей которых мечтают о карьере на госслужбе, распределился следующим образом:
- Краснодар (63% опрошенных)
- Ростов-на-Дону (57%)
- Красноярск (56%)
- Воронеж (50%)
- Самара (50%)
- Москва (45%)
- Санкт-Петербург (45%)
- Казань (26%)
- Уфа (32%)
- Новосибирск (32%)
А ранее стало известно о том, на какие жертвы могут пойти зумеры и миллениалы ради продвижения по карьерной лестнице.
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