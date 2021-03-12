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Опрос показал, сколько россиян мечтают о карьере чиновника

О работе в этой сфере меньше всего грезят программисты.

12 марта 2021, 10:17

Больше трети россиян (37%) мечтают о карьере чиновника, ещё 44% против работы на госслужбе. Об этом свидетельствуют результаты исследования, которые опубликовал сервис по поиску работы Superjob, опросив 5000 человек из 780 населённых пунктов России.

Чаще всего о карьере на государственной службе мечтают логисты и пиарщики — 55% и 51% соответственно. Из кладовщиков хотели бы стать чиновниками 46%. А среди тех, кто менее остальных задумывался о такой смене сферы деятельности, оказались программисты (83%), сисадмины (76%) и дизайнеры (76%). Топ городов, большинство жителей которых мечтают о карьере на госслужбе, распределился следующим образом:

  • Краснодар (63% опрошенных)
  • Ростов-на-Дону (57%)
  • Красноярск (56%)
  • Воронеж (50%)
  • Самара (50%)
  • Москва (45%)
  • Санкт-Петербург (45%)
  • Казань (26%)
  • Уфа (32%)
  • Новосибирск (32%)
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Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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