Под Воронежем задержали мужчину, который 20 лет назад убил и расчленил своего друга в Москве

В Воронежской области задержали 61-летнего мужчину, жестоко убившего своего друга в июне 1999 года в Москве. Об этом Лайфу рассказал источник в правоохранительных органах.

Преступление произошло в Москве на улице Трофимова. Во время пьянки Валерий поссорился со своим другом Вячеславом и задушил его ремнём. После этого мужчина топором разрубил тело товарища и разложил в сумки, решив избавиться от останков. Впоследствии Валерий вывез тело друга из Москвы и захоронил в лесополосе Тамбовской области.

Мужчину задержали по подозрению в чудовищном преступлении 11 марта в деревне Богданово. Вину Валерий признал, но сроки давности преступления уже истекли. Его отпустили из СИЗО под подписку о невыезде.

Приморским полицейским ранее удалось найти тело убитого мужчины и задержать подозреваемого благодаря анонимному письму.

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