"У нас беда": Опубликованы переговоры полицейских, сделанные во время жестокого убийства кемеровчанки

Обнародованы телефонные переговоры полицейских во время убийства 23-летней студентки в квартире по Ленинградскому проспекту в Кемерове, которое произошло 14 января 2020 года. Аудиозаписи из дежурной части опубликованы изданием NGS.24.

В ходе изучения записей разговоров полицейских от 14 января 2020 года за период с 03:23 до 06:57 выяснилось, что оперативный дежурный (майор Михаил Балашов) не раз просил отправить по адресу наряд, однако все его просьбы были встречены отказом. Полицейский несколько раз просил отправить хоть кого-то "на Ленинградский, где якобы вломились в хату".

"Чтобы они центральщиков отправили. Или ППС с Центрального, я не знаю как. Не дай боже там сейчас труп родится", — говорит Балашов.

"Попробуем ответственному позвонить, но не гарантируем. Потому что нет, вообще нет нарядов... В данный момент в городе нарядов нет. Вообще в городе нарядов нет. Три калеки, блин", — отвечают ему на том конце провода.

После этого майор ещё несколько раз безрезультатно просил отправить наряд по вызову. Это продолжалось с 4:55. А в 6:33 Балашов позвонил коллеге и велел срочно собираться на Ленинградский — "там беда, нашли девушку без сознания".

Напомним, убийство 23-летней студентки произошло 14 января 2020 года. Около пяти утра в отдел полиции поступил сигнал о том, что в одной из квартир дома на Ленинградском проспекте происходит драка, слышны крики женщины о помощи. Правоохранители зарегистрировали сигнал, однако не отправили группу на место для проверки информации. В результате в квартире было совершено убийство молодой девушки её бывшим парнем. В отношении него возбуждено и рассматривается дело об убийстве. В феврале текущего года следствие завершило расследование уголовного дела в отношении полицейских Дмитрия Тарицына и Михаила Балашова, им предъявлено обвинение по статье "Халатность".



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