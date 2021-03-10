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Категорий: 18

В Краснодаре 17-летнюю девушку избили в трамвае за случайный мат

Теперь в этой истории предстоит разобраться полицейским.

10 марта 2021, 13:37
<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/typodar/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">typodar</a></p>

Фото © Instagram / typodar

Жительница Краснодара оказалась в больнице с сильной гематомой и разбитой губой после обычной поездки в трамвае. Как рассказала пострадавшая, всё началось из-за того, что у её подруги не пробилась карта при оплате проезда.

"Мы оплатили проезд картой, мне выдали чек, подруге нет. Мол, её карта в стоп-листе", — отметила девушка.

Приятельницы попытались узнать, в чём причина блокировки, однако это лишь вызвало агрессию со стороны женщины-кондуктора. Тогда за девушек вступились две пассажирки, объяснив билетёрше, почему подростки правы.

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После этого поездка продолжилась как обычно, однако, по словам пострадавшей, в какой-то момент разговора она произнесла матерное слово. Тогда одна из только что защищавших её женщин повернулась и стала кричать. Успокоить возмущённую даму не смогли даже объяснения о том, что ругань не была направлена в её сторону.

Женщина схватила подростка за волосы. Девушка попыталась защититься, однако сзади её отодвинул парень и пригрозил, что сейчас ударит. В ответ пострадавшая нанесла пощёчину, однако "не приложила никакой силы", и назвала парня хамом.

Следом за этим последовали два удара кулаками от молодого человека, после чего он со спутницей выбежали из трамвая.

Теперь в этой истории предстоит разобраться полицейским. В УМВД РФ по Краснодару "КП-Кубань" сообщили, что по данному инциденту проводится проверка. По её результатам будет принято законное процессуальное решение.

Ранее Лайф сообщал, что в Москве подростка жестоко избили за видео с поцелуем в соцсетях.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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