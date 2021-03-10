Генерал Вооружённых сил Армении Хачатуров потребовал отставки Пашиняна

Сын экс-генсека ОДКБ (Организация договора о коллективной безопасности) Юрия Хачатурова, командующий третьим армейским корпусом ВС Армении генерал-майор Григорий Хачатуров поддержал требования представителей Генштаба об отставке премьер-министра Никола Пашиняна. Об этом сообщает "Sputnik Армения".

Ранее начальник Генштаба Вооружённых сил Армении Оник Гаспарян назвал свою отставку антиконституционной. Он заявил, что выход из кризиса возможен только в случае отставки премьера республики и досрочных парламентских выборов. Тогда Гаспарян призвал солдат и офицеров продолжать "самоотверженное и преданное служение родине и народу во имя развития вооружённых сил, укрепления Армении и Карабаха".

Как отметил Хачатуров, уже тот факт, что в течение трёх лет по инициативе Пашиняна на пост начальника Генштаба были назначены и сняты четыре человека с высшим воинским званием, "подтверждает его неадекватность и безответственность".

"Каждый день пребывания Пашиняна на посту премьер-министра подрывает безопасность Республики Армения, ставит под сомнение будущее нашей родины. Следовательно, подтверждая заявление Генерального штаба от 25 февраля, вновь требую незамедлительной отставки Никола Пашиняна", — сказал генерал-майор Хачатуров.

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