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Зеленский назвал условие, при котором лично встретится с Путиным

Политик вспомнил одну известную поговорку.

9 марта 2021, 11:29
<p>Фото © <a href="https://www.president.gov.ua/ru/news/tarifi-na-teplo-j-garyachu-vodu-na-miscyah-ne-mayut-pidvishu-66245" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Официальный сайт президента Украины</a></p>

Фото © Официальный сайт президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский намерен провести личную встречу с российским лидером Владимиром Путиным. Однако это произойдёт, если в 2021 году по каким-то причинам в Берлине не состоится встреча "нормандской четвёрки".

"Я найду формат, чтобы встретиться с каждым из этих лидеров. Как говорят, если гора не идёт к Магомеду... Ничего страшного, значит, встречусь с каждым отдельно", — заявил украинский лидер на пресс-конференции.

Напомним, в "нормандскую четвёрку" входят лидеры четырёх стран: Германии, Франции, России и Украины. Предыдущая встреча в "нормандском формате" состоялась 9 декабря 2019 года в Париже. В мероприятии приняли участие российский лидер Владимир Путин, его украинский и французский коллеги Владимир Зеленский и Эмманюэль Макрон, а также канцлер ФРГ Ангела Меркель. После завершения саммита Путин заявил, что остался доволен первой встречей с Зеленским.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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