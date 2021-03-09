Зеленский назвал условие, при котором лично встретится с Путиным
Политик вспомнил одну известную поговорку.
Президент Украины Владимир Зеленский намерен провести личную встречу с российским лидером Владимиром Путиным. Однако это произойдёт, если в 2021 году по каким-то причинам в Берлине не состоится встреча "нормандской четвёрки".
"Я найду формат, чтобы встретиться с каждым из этих лидеров. Как говорят, если гора не идёт к Магомеду... Ничего страшного, значит, встречусь с каждым отдельно", — заявил украинский лидер на пресс-конференции.
Напомним, в "нормандскую четвёрку" входят лидеры четырёх стран: Германии, Франции, России и Украины. Предыдущая встреча в "нормандском формате" состоялась 9 декабря 2019 года в Париже. В мероприятии приняли участие российский лидер Владимир Путин, его украинский и французский коллеги Владимир Зеленский и Эмманюэль Макрон, а также канцлер ФРГ Ангела Меркель. После завершения саммита Путин заявил, что остался доволен первой встречей с Зеленским.
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