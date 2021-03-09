В Совфеде оценили инициативу введения уголовного наказания за фейки о росте цен на продукты

Недавно стало известно, что в России могут ввести наказание за распространение ложной информации о росте цен на продукты питания. Соответствующий законопроект разработал депутат Государственной думы от партии "Единая Россия" Анатолий Выборный. Глава Комитета Совета Федерации по соцполитике, глава Союза пенсионеров России Валерий Рязанский в разговоре с Лайфом оценил эту инициативу.

"Я не специалист в области уголовного права, но за фейки надо наказывать, потому что фейк — это же, как правило, заведомо ложная информация. Одно дело, когда он представляет собой шутку против физического лица, и совсем другое, когда это касается большого количества людей и такой чувствительной сферы, как цены на продукты. А если это касается пенсионеров и людей старшего поколения, то такие действия приводят к достаточно серьёзным последствиям", — сказал Рязанский.

По мнению сенатора, административное или уголовное наказание за распространение подобной информации ввести необходимо. Он подчеркнул, что фейки такого рода имеют очень неприятные последствия. По словам Рязанского, лучше всего бороться против ложной информации реальностью, то есть в случае появления сообщений о дефиците или подорожании каких-либо продуктов нужно, чтобы торговые сети в усиленном режиме обеспечивали беспрерывное поступление на прилавки именно той группы товаров, о которых идёт речь, и по твёрдым ценам.

"Это лучшее лекарство от такого рода вранья. Когда действительно создаётся паника, удержать её уже очень сложно. Меры наказания, конечно, должны быть", — подытожил член Совфеда.

А ранее идею введения уголовного наказания за распространение фейков о росте цен на продукты оценили в Кремле. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, сначала необходимо определить, что именно будет считаться недостоверной информацией.

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