В Кремле оценили идею наказывать за фейки о росте цен на продукты

Представитель Кремля Дмитрий Песков оценил идею введения уголовного наказания за распространение фейков о росте цен на продукты, отметив, что необходимо сначала определить, что именно будет считаться недостоверной информацией.

"Если считать фейками сообщения, которые не соответствуют данным социологов, то мы знаем, что в разных торговых точках разные цены могут быть. Как именно предлагается квалифицировать и отличать фейк от нефейка, я не знаю. Поэтому не могу сказать, какая позиция на этот счёт есть — это новая инициатива", — сказал Песков журналистам.