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В Кремле оценили идею наказывать за фейки о росте цен на продукты

В целом на рынке удаётся держать ситуацию под контролем, отметили там.

9 марта 2021, 10:36
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Представитель Кремля Дмитрий Песков оценил идею введения уголовного наказания за распространение фейков о росте цен на продукты, отметив, что необходимо сначала определить, что именно будет считаться недостоверной информацией.

"Если считать фейками сообщения, которые не соответствуют данным социологов, то мы знаем, что в разных торговых точках разные цены могут быть. Как именно предлагается квалифицировать и отличать фейк от нефейка, я не знаю. Поэтому не могу сказать, какая позиция на этот счёт есть — это новая инициатива", — сказал Песков журналистам.

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По его словам, в целом в России удаётся держать под контролем ситуацию на рынке, несмотря на давление целого ряда факторов, что подталкивает уровень цен на продукты к волатильности. Представитель Кремля подчеркнул, что Правительство РФ эффективно амортизирует влияние этих факторов.

Ранее Лайф рассказывал, что в Госдуме предложили ввести уголовное наказание за распространение фейков о росте цен на продукты. По словам автора инициативы, речь идёт о тех, кто запускает ложную информацию, а не тех, кто её репостит.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова
Юнашев Александр
Юнашев Александр

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