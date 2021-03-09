В Петербурге пьяная модель в канун 8 Марта проломила череп 81-летней бабушке
Правоохранителям девушка заявила, что пенсионерка упала сама.
Фото © Pixabay
Пожилая жительница Санкт-Петербурга пострадала от рук собственной 25-летней внучки, получив перелом основания черепа и закрытую черепно-мозговую травму. Об этом сообщает газета "Петербургский дневник" со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД РФ по городу и Ленинградской области.
Инцидент произошёл ночью 7 марта. Девушка обратилась к правоохранителям, заявив, что 81-летняя бабушка упала сама и повредила глаз. Однако позже выяснилось, что молодая петербурженка ударила старушку по голове, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Вскоре её доставили в отдел полиции, поместили в изолятор и составили административный протокол. Позже также было возбуждено уголовное дело, расследование продолжается.
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Как сообщает телеграм-канал "Mash на Мойке", пострадавшая — профессор пульмонологии. Сейчас она находится в больнице в тяжёлом состоянии. А внучка, которая так жестоко обошлась с бабушкой, работает моделью и часто участвует в модных показах.
Ранее Лайф рассказывал, что бабушку с тремя внуками нашли убитыми в Подмосковье, в расправе подозревается её племянник. Женщине и малышам нанесли множество ножевых ранений.
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