Подарок подписчикам: Настя Ивлеева отметила 30-летие салютами в семи городах России — видео

Салюты в разных городах России в честь дня рождения Насти Ивлеевой. Видео © Instagram / _agentgirl_

Блогерша и телеведущая Настя Ивлеева с размахом отметила 30-летие, устроив салюты в семи городах России. Кроме того, запуском фейерверков она поздравила всех девушек с 8 Марта.

"Мне исполняется 30 лет, и я хочу сделать подарок вам", — пояснила звезда.

В акции приняли участие Москва, Санкт-Петербург, Южно-Сахалинск, Ростов, Казань, Красноярск и Екатеринбург. Также в некоторых кинотеатрах зрители могли бесплатно посмотреть советский фильм "Девчата", показ которого устроила Ивлеева.

В сториз своего инстаграма Ивлеева поделилась видеозаписями, которые снимали её подписчицы, и предложила сделать подобную акцию ежегодной.

Ранее Лайф показывал, как Настя Ивлеева выглядела в 21 год, работая в чайхане. С подписчиками девушка охотно делится забавными моментами биографии.

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