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Брат Хабиба готов к возвращению в UFC в конце марта

Троюродный брат всё ещё действующего чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова Абубакар Нурмагомедов (15-3-1) вернётся в октагон в конце марта. Дагестанский боец примет участие в турнире UFC 260, главным событием которого станет титульный поединок между Стипе Миочичем и Франсисом Нганну.

9 марта 2021, 10:23

Фото © Instagram / abubakar_nurmagomedov

В UFC анонсировали бой Абубакара Нурмагомедова с Джаредом Гуденом, который состоится 28 марта.

В UFC атлет из Атланты (штат Джорджия) Джаред Гуден провёл пока только один поединок, уступив решением матёрому полусредневесу и по совместительству модели Алану Джубану. Это событие можно назвать на данный момент апогеем в карьере Гудена, ранее выступавшего в различных американских локальных лигах. Главной особенностью Джареда можно назвать его высоченный для весовой категории до 77 кг рост — 193 см. В целом боец достаточно универсален, может порубиться как в стойке, так и принять борьбу в партере.

У Абубакара Нурмагомедова идентичный рекорд в UFC — поражение в единственном поединке, прошедшем в ноябре 2019 года. В отличие от выступления Гудена, бой с участием дагестанца не прошёл во все отведённые регламентом 15 минут, завершившись в середине первого раунда. Ранее Абубакар довольно неплохо выступал в заокеанской лиге PFL (прежнее название WSOF), заработав рекорд 6-1-1.

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После досрочного поражения Давиду Заваде Нурмагомедов пропал с радаров более чем на год, надеемся, что вернётся он 28 марта действительно сильнее! Шансы Абубакара и Джареда примерно равны, но в пользу дагестанца можно отметить его навыки борьбы и ментальный настрой, который, безусловно, ему обеспечит пребывание в углу Хабиба Нурмагомедова. Права на ошибку у 31-летнего махачкалинца нет, ведь в случае второго подряд фиаско над россиянином могут нависнуть тучи увольнения. Хотя, учитывая положение Хабиба в компании, вряд ли даже ещё одно поражение станет роковым для его близкого родственника.

Авторы
Темирлан Темукаев
Темирлан Темукаев

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