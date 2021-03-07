В UFC было жарко: Хабиб ликовал от победы своего протеже, а Пётр Ян сенсационно лишился пояса

Схватка Яна против претендента Алджамейна Стерлинга складывалась весьма радужно для чемпиона и его фанатов. Сибиряк, отдав инициативу в начале первого раунда, впоследствии смог всё расставить по местам, контролируя ход встречи. Беспощадный гораздо чаще и жёстче попадал в стойке, прекрасно блокировал тейкдауны американца и даже сам несколько раз перевёл противника на канвас. Пётр выглядел гораздо увереннее и опаснее, практически разбивая в одну калитку Стерлинга, который явно к четвёртому раунду лишился львиной доли своих сил и практически думал только о выживании.

Россиянин, напротив, только набирал кураж, и казалось, что вот-вот случится финиш. В принципе, он и случился, но не такой, какого ожидали поклонники ММА. За минуту до окончания четвёртого раунда Алджамейн предпринял вялую попытку тейкдауна, с которой Ян довольно легко справился. Но тут произошло неожиданное. Держа голову американца, находящегося на канвасе тремя точками опоры, Беспощадный непостижимым образом пробил коленом по голове Стерлинга.

Because of this intentional illegal knee by Petr Yan. Aljamain Sterling becomes the new UFC Bantamweight Champion of the World #UFC259 ￼



It’s a shame the fight had to end like this ...



pic.twitter.com/fpsslTZykP — Javier Urquieta (@DeJesusUrquieta) March 7, 2021

А дальше всё по канонам жанра: претендент начал переворачиваться из стороны в сторону от боли, даже откровенно заплакав, а Ян не совсем понимал, что происходит. Отказавшись продолжать поединок, Алджамейн стал новым чемпионом UFC… К своей чести, Стерлинг, получив пояс, тут же демонстративно выбросил его на пол.

— Не таким образом я хотел бы выигрывать бои, — скажет после странной концовки поединка Стерлинг. — Это был близкий, конкурентный и наполненный действиями поединок. Я чувствую, что этот удар коленом был намеренным, особенно после того, как судья объявил, что я на земле, так что я не ожидал, что меня ударят. Ян — плохой парень! Мы сделаем это снова!

Безусловно, между этими бойцами будет проведён незамедлительный реванш, вопрос лишь в том, насколько серьёзной оказалась травма темнокожего бойца и когда он будет способен приступить к тренировкам?

В двух других боях с участием россиян финалы оказались менее драматичными. Протеже Хабиба Нурмагомедова Ислам Махачев ожидаемо одолел не входящего даже в топ-15 Дрю Добера. Американец оказался абсолютно не готов к борьбе дагестанца, на протяжении трёх раундов протирая своей спиной октагон. Но, к счастью, Ислам решил не слишком уж затягивать с генеральной уборкой канваса, задушив Дрю за минуту с небольшим до гонга.

Определённо Махачев уже перерос оппозицию такого уровня, ему нужны бои другого статуса.

Представитель наилегчайшей весовой категории Аскар Аскаров сделал огромный шаг навстречу чемпионству. Сегодня дагестанец влёгкую переиграл многократного экс-претендента Джозефа Бенавидеса, победив по очкам. Аскар выглядел лучше не только в борьбе, но и в стойке, разбив лицо американского ветерана джебами.

С огромной долей вероятности россиянин в своём следующем выступлении подерётся за пояс чемпиона с победителем схватки действующего обладателя пояса Дейвисона Фигейреду и претендента Брэндона Морено, назначенной на 12 июня.

В рамках шоу прошло ещё два титульных поединка. Чемпион в полутяжёлой весовой категории Ян Блахович отстоял свой титул и честь всего дивизиона, выиграв решением судей у чемпиона в полусреднем весе Исраэля Адесаньи, решившего проверить себя в категории выше. Схватка получилась очень равной, но исход встречи предрешили два тейкдауна в четвёртом и пятом раундах. Базовый кикбоксер из Нигерии оказался не готов к борьбе в партере, позволив поляку утащить победу.

Первое поражение Иззи в ММА и разговоры о потенциальном поединке с Джоном Джонсом вряд ли уже имеют смысл… А вот самая большая звезда женского ММА Аманда Нунис вновь показала, что она с какой-то другой планеты, деклассировав за две минуты Меган Андерсон.

Соперниц у Львицы в современных смешанных единоборствах нет. Возразить на это может лишь Валентина Шевченко, уже дважды проигрывавшая Нунис. Но готова ли, прежде всего морально, Пуля к третьей встрече с бразильянкой — большой вопрос.

Результаты турнира

Основной кард:

Александр Ракич победил Тиагу Сантуса единогласным решением судей (30-27, 29-28, 29-28).

Ислам Махачев победил Дрю Добера удушающим приёмом в третьем раунде (1:37).

Пётр Ян был дисквалифицирован в бою с Алджамейном Стерлингом за запрещённый удар коленом в четвёртом раунде (4:29).

Алджамейн Стерлинг стал новым чемпионом UFC в легчайшем весе.

Аманда Нунис победила Меган Андерсон болевым приёмом на руку в первом раунде (2:03).

Ян Блахович победил Исраэля Адесанью единогласным решением судей (49-46, 49-45, 49-45).

Предварительный кард:

Кай Кара-Франс победил Роджерио Бонторина техническим нокаутом в первом раунде (4:55).

Аскар Аскаров победил Джозефа Бенавидеса единогласным решением судей (30-27, 30-27, 30-26).​

Кайлер Филлипс победил Суна Ядуна единогласным решением судей (29-28, 29-28, 29-28).​

Доминик Крус победил Кейси Кенни раздельным решением судей (30-27, 28-29, 29-28).​

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