"Панарин — главная звезда атаки": Эксперт НХЛ рассказал о проблемах "Рейнджерса" без россиянина

Самый дорогой российский игрок НХЛ Артемий Панарин ("Нью-Йорк Рейнджерс") экстренно ушёл в отпуск после скандального интервью Андрея Назарова, в котором тренер обвинил хоккеиста в избиении латвийской девушки. Правда, произошло это почти десять лет назад, а свидетели не помнят деталей. Но пока идёт расследование, Панарин отдыхает, а его команда пытается биться без своего лидера. Серебряный призёр Олимпийских игр и автор телеграм-канала "Пас от Немчинова" высказал свою точку зрения о положении "Рейнджерса" и российского форварда.

— За последние пару лет команда "Нью-Йорк Рейнджерс" сильно омолодилась, а перед стартом нынешнего регулярного чемпионата у ребят не было возможности качественно провести предсезонную подготовку. Это не могло не отразиться на игре хоккеистов, особенно на молодых парнях, — отметил Немчинов.

— И дело даже не только в физической форме. Просто во время подготовительного процесса команды проводят где-то по десять товарищеских игр, а перед этим сезоном таких втягивающих матчей у них не было. Я думаю, это одна из главных причин, почему ньюйоркцы провалили старт регулярного чемпионата. Ну и, конечно же, травмы, они также повлияли на результат. Сейчас команда потихоньку приходит в себя, одержала несколько важных побед. И это при том, что в последних матчах не принимает участия их главная звезда атаки — Артемий Панарин.

Эксперт также отметил, что ньюйоркцам в первую очередь нужно наладить игру в обороне.

— Команда может преодолеть этот кризис за счёт надёжной игры в обороне. Нужно посерьёзнее относиться к игре у своих ворот, сделать на неё сейчас акцент и не пропускать нелепые голы. Постараться не допускать выходов два в один, три в один. Пока же игра в обороне оставляет желать лучшего. Порой защита совершает какие-то непонятные действия. Одни хоккеисты теряют позицию, другие без причин падают перед вратарём, и от них рикошетом шайба залетает в ворота. В атаке-то есть кому забить, там хватает талантливых нападающих, а вот в оборонительных линиях необходимо навести порядок.

По мнению Немчинова, лидер "Рейнджерса" российский нападающий Артемий Панарин играет на своём высоком уровне, а проблемы команды никак не связанны с его игрой.

— Конечно, было бы лучше, если бы Панарин забил больше голов, но посмотрите, сколько он ассистирует своим партнёрам. Проблемы "Рейнджерса" не в Панарине, Артемий играет на своём высоком уровне. Да, иногда лучше, иногда — хуже, но я уверен, он обязательно прибавит. Артемий сначала не играл из-за травмы, потом вышел против "Филадельфии", забил решающий буллит и сделал результативную передачу. Он без преувеличения один из лучших игроков лиги, и, конечно же, он и сейчас нужен "Рейнджерсу" на льду. Надеюсь, мы скоро увидим его в деле.

Сергей Немчинов. Фото © ФХР

Также Немчинов оценил шансы "Рейнджерса" на попадание в плей-офф Кубка Стэнли.

— На данный момент команды сыграли не так много матчей — и поэтому сейчас неправильно говорить, что "Рейнджерс" не попадёт в плей-офф, всё ещё может измениться. НХЛ тем и прекрасна, что эта лига непредсказуема. Вся борьба за место под солнцем ещё впереди.

Когда Панарин присоединится к команде, пока остаётся большим вопросом. В свою очередь и НХЛ, и "Рейнджерс" поддержали хоккеиста, сообщив, что проведут собственное расследование. Сам же Артемий слова бывшего наставника никак не прокомментировал.

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