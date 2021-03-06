Кокорин получил травму бедра
Врачи проверят состояние его здоровья в ближайшее время.
Фото © ТАСС / ZUMA / Massimo Paolone
Врачи диагностировали у нападающего итальянской "Фиорентины" Александра Кокорина минимальное повреждение бедра левой ноги. Об этом сообщили в пресс-службе клуба.
"После сохранения болезненных симптомов, которые проявились во время матча в среду против "Ромы" (1:2), Кокорин был подвергнут дополнительным диагностическим тестам, которые показали минимальное повреждение прямой мышцы бедра левой ноги", — отметили в пресс-службе.
Кокорину начали оказывать терапевтическое лечение. В ближайшее время 29-летнего форварда повторно осмотрят врачи, чтобы решить: допустить его до игр или запретить это до полного выздоровления нападающего.
Напомним, что самая первая игра россиянина Александра Кокорина за итальянскую "Фиорентину" произвела противоречивое впечатление среди болельщиков и представителей местных СМИ.
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