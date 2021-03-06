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Рондон забил дебютный гол за ЦСКА

Также венесуэльский нападающий отдал голевую передачу.

6 марта 2021, 13:10

ЦСКА в Москве обыграл "Ахмат" со счётом 2:0 в матче 21-го тура Российской премьер-лиги. Голами отличились Саломон Рондон (с пенальти) и Никола Влашич. Для экс-игрока "Зенита" и "Рубина" это дебютный мяч за армейскую команду. Помимо гола на его счету и результативная передача.

Теперь команда Виктора Гончаренко занимает вторую строчку в турнирной таблице с 40 очками, а грозненцы — на одиннадцатом месте (26 очков).

РПЛ. 21-й тур

ЦСКА — "Ахмат" — 2:0

Голы: Рондон 38' (1:0, пенальти), Влашич 52' (2:0)

Авторы
Кира Громова
Кира Громова

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