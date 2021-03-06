Рондон забил дебютный гол за ЦСКА
Также венесуэльский нападающий отдал голевую передачу.
ЦСКА в Москве обыграл "Ахмат" со счётом 2:0 в матче 21-го тура Российской премьер-лиги. Голами отличились Саломон Рондон (с пенальти) и Никола Влашич. Для экс-игрока "Зенита" и "Рубина" это дебютный мяч за армейскую команду. Помимо гола на его счету и результативная передача.
Теперь команда Виктора Гончаренко занимает вторую строчку в турнирной таблице с 40 очками, а грозненцы — на одиннадцатом месте (26 очков).
РПЛ. 21-й тур
ЦСКА — "Ахмат" — 2:0
Голы: Рондон 38' (1:0, пенальти), Влашич 52' (2:0)
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