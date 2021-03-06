Рондон забил дебютный гол за ЦСКА

ЦСКА в Москве обыграл "Ахмат" со счётом 2:0 в матче 21-го тура Российской премьер-лиги. Голами отличились Саломон Рондон (с пенальти) и Никола Влашич. Для экс-игрока "Зенита" и "Рубина" это дебютный мяч за армейскую команду. Помимо гола на его счету и результативная передача.