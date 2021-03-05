Челябинский "Трактор" проиграл уфинскому "Салавату Юлаеву"
Счёт серии теперь стал равным.
Фото © Пресс-служба ХК "Салават Юлаев"
Во втором матче серии Кубка Гагарина хоккейный клуб "Салават Юлаев" обыграл "Трактор". Исход матча решился в овертайме.
Филип Ларсен вывел на бросок Хартикайнена, который и принёс юлаевцам победу — 3:2.
Третья игра серии пройдёт уже в Челябинске. Матч состоится в воскресенье, 7-го марта и начнётся в 16:30 по уфимскому времени.
Также 7 и 9 марта в "Парке легенд" пройдут матчи плей-офф Континентальной хоккейной лиги, где встретятся лицом к лицу популярные московские клубы — "Спартак" и "ЦСКА".
Выбор редакции
ЦСКА повторно обыграл "Спартак" в Кубке Гагарина
Прокатившему полицейского на капоте "мерседеса" автохаму из Уфы продлили арест
Пётр Ян и Алджамейн Стерлинг успешно прошли взвешивание перед титульным боем на UFC 259
Самбурская шокировала фанатов снимком в супермини
Бывших узниц концлагерей поздравили с 8 Марта персональными концертами — видео
Комментариев: 0