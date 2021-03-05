Челябинский "Трактор" проиграл уфинскому "Салавату Юлаеву"

Во втором матче серии Кубка Гагарина хоккейный клуб "Салават Юлаев" обыграл "Трактор". Исход матча решился в овертайме.

Филип Ларсен вывел на бросок Хартикайнена, который и принёс юлаевцам победу — 3:2.

Третья игра серии пройдёт уже в Челябинске. Матч состоится в воскресенье, 7-го марта и начнётся в 16:30 по уфимскому времени.

Также 7 и 9 марта в "Парке легенд" пройдут матчи плей-офф Континентальной хоккейной лиги, где встретятся лицом к лицу популярные московские клубы — "Спартак" и "ЦСКА".

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