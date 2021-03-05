Бывших узниц концлагерей поздравили с 8 Марта персональными концертами — видео

В Екатеринбурге для бывших узниц концлагерей устроили персональные концерты. Видео © LIFE

Активисты социального проекта "Мост памяти" в Екатеринбурге к 8 Марта устроили персональные концерты для бывших узниц нацистских концлагерей. Выступления проводились прямо у их домов.

"Я не знала, что будет какой-то сюрприз. Знаете, мне кажется, что во время карантина я состарилась на пять лет, выхожу на улицу и чувствую себя старухой. Но сейчас я помолодела", — рассказала бывшая узница Валентина Старцева.

По словам координатора соцпроекта Валерия Басая, активисты каждый год пытаются придумывать новую форму поздравления. На этапе подготовки они узнали, что люди сильно соскучились по общению, особенно творческому. Поэтому были придуманы подобные спектакли для одного зрителя. Для них также организовали специализированный буфет, как в театре.

Другая пенсионерка, Вера Ефремова, передвигающаяся в инвалидном кресле, посмотрела выступление в своём подъезде и не смогла сдержать слёз.

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