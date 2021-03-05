В Минпросвещения заявили о надежде на очное обучение в школах с сентября
Уже сейчас лишь единицы школ работают в удалённом формате.
Фото © Сергей Карпухин / ТАСС
В Минпросвещения рассчитывают, что с сентября занятия в российских школах начнутся в очном формате. Об этом в ведомстве заявили в рамках программы "Вести" телеканала "Россия-1".
В министерстве отметили, что готовы к любой ситуации. Однако есть надежды именно на спокойное завершение этого учебного года, проведение ЕРЭ и очные занятия с сентября.
Сейчас в России буквально единицы школ работают в удалённом режиме. Подавляющее большинство действует в стандартном, очном варианте.
Ранее иммунолог рассказал, когда в регионах снимут ковидные ограничения. Вслед за Москвой делать это начнут и другие, считает он.
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