"Москва для всех пример": Иммунолог рассказал, когда в регионах снимут ковидные ограничения

Вслед за Москвой регионы постепенно начнут снимать коронавирусные ограничения. Такое мнение выразил аллерголог-иммунолог Владимир Болибок в беседе с Ura.ru.

"Я думаю, что Москва для всех пример. Она опережает регионы в этом вопросе обычно на две-четыре недели", — заявил специалист.

Тем не менее Болибок указал, что это всего лишь предположение, поскольку всё зависит от эпидемиологической ситуации в том или ином регионе.

Лучше не спешить в вопросе снятия запретов, считает вирусолог Николай Малышев. При этом он допускает в скором времени отмену всех ограничений, но при условии, что в регионах будет сохраняться позитивная эпидемиологическая ситуация.

Ранее Лайф писал, что с 8 марта московские власти отменяют обязательную самоизоляцию для пожилых людей и тех, кто имеет хронические заболевания. Транспортные карты также будут разблокированы с понедельника, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

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