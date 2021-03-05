Врач дала советы пожилым москвичам после отмены обязательной самоизоляции

С 8 марта московские власти отменяют обязательную самоизоляцию для пожилых людей и тех, кто страдает хроническими заболеваниями. Врач-терапевт Надежда Чернышова в беседе с Лайфом рассказала о плюсах такого решения и дала советы, как пенсионерам уберечь себя от заражения коронавирусом.

"Я горячо поддерживаю, что пожилым людям разрешили выходить гулять. Вот и нужно этим воспользоваться, чтобы больше бывать на свежем воздухе в ближайшем парке, сквере и даже по дворам прогуляться — это полезно. Тем более сейчас наступила весна", — говорит медик.

А вот от поездок в общественном транспорте и посещения людных мест желательно воздержаться — ведь если власти разрешили передвижения, это не значит, что теперь нельзя заболеть.

"Риски остались ровно те же самые. Просто теперь это решение самого человека, как себя вести. Но поскольку особенно пожилые люди уязвимы, поэтому лучше гулять как можно чаще, а вот сталкиваться с людьми как можно реже. Обязательно носим маски и перчатки, так как чем больше мы ограничиваем пути поступления вируса, тем больше вероятность, что не заболеем. И не забываем про вакцинацию", — добавила Чернышова.

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