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Голикова: 5 миллионов россиян прошли первый этап вакцинации от коронавируса

Вице-премьер отметила, что в стране произвели уже 13,9 миллиона комплектов доз препарата для прививок.

5 марта 2021, 13:56
<p>Фото © ТАСС / Станислав Красильников</p>

Фото © ТАСС / Станислав Красильников

В России 5 миллионов человек уже прошли первый этап вакцинации, а 2,5 миллиона граждан получили два компонента препарата от CoViD-19. Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова журналистам.

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"Что касается непосредственно вакцинации, то на сегодняшний день первым компонентом вакцины провакцинировано 5 миллионов российских граждан, двумя компонентами вакцины провакцинировано 2,5 миллиона российских граждан", — сказала она.

Голикова отметила, что в стране уже произведено 13,9 миллиона комплектов доз вакцины от коронавируса, а гражданам доступно порядка 7,9 миллиона доз.

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Ранее Лайф рассказывал, что премьер-министр России Михаил Мишустин обозначил сроки завершения вакцинации от коронавируса. По его словам, это должно случиться до осени.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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