Голикова: 5 миллионов россиян прошли первый этап вакцинации от коронавируса
Вице-премьер отметила, что в стране произвели уже 13,9 миллиона комплектов доз препарата для прививок.
Фото © ТАСС / Станислав Красильников
В России 5 миллионов человек уже прошли первый этап вакцинации, а 2,5 миллиона граждан получили два компонента препарата от CoViD-19. Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова журналистам.
"Что касается непосредственно вакцинации, то на сегодняшний день первым компонентом вакцины провакцинировано 5 миллионов российских граждан, двумя компонентами вакцины провакцинировано 2,5 миллиона российских граждан", — сказала она.
Голикова отметила, что в стране уже произведено 13,9 миллиона комплектов доз вакцины от коронавируса, а гражданам доступно порядка 7,9 миллиона доз.
Ранее Лайф рассказывал, что премьер-министр России Михаил Мишустин обозначил сроки завершения вакцинации от коронавируса. По его словам, это должно случиться до осени.
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