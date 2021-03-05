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Мишустин обозначил сроки завершения массовой вакцинации от коронавируса

Глава кабмина также подчеркнул важность масштабирования результатов работы над созданием "Эпиваккороны".

5 марта 2021, 07:07
<p>Фото © ТАСС / Станислав Красильников</p>

Фото © ТАСС / Станислав Красильников

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что основной объём массовой вакцинации от коронавируса в стране должен быть завершён до осени. Об этом он сообщил при посещении центра "Вектор".

"Уверен, что мы до осени должны будем абсолютно точно основной объём массовой вакцинации завершить", — сказал глава кабмина.

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Он также подчеркнул важность масштабирования результатов работы над созданием вакцины "Эпиваккорона". Мишустин выразил надежду, что в ближайшее время промышленное производство достигнет серьёзного объёма и вакцинация будет завершена "до соответствующей волны, неважно, когда это будет".

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Напомним, препарат "Эпиваккорона" зарегистрировали в России в октябре 2020 года. Это вторая официально одобренная в стране отечественная вакцина от коронавирусной инфекции. По словам разработчиков, иммунитет к коронавирусу после вакцинации "Эпиваккороной" будет сохраняться в течение года.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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