Мурашко назвал способ избежать третьей волны коронавируса

Избежать третьей волны коронавируса поможет вакцинация. Об этом заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко во время посещения Новосибирского научно-исследовательского института травматологии и ортопедии им. Я.Л. Цивьяна.

"Мы не нейтрализовали полностью эту инфекцию, она циркулирует. <...> Сегодня три вакцины официально зарегистрированы и работают на территории Российской Федерации. <...> Завершено клиническое исследование по лицам старше 60 лет "Эпиваккороны". Экспертные организации рассматривают эти документы, поэтому всё движется в штатном режиме", — рассказал глава Минздрава.

Мурашко отметил, что в последние недели в России наблюдается снижение заболеваемости, однако дальнейшее развитие ситуации зависит в первую очередь от вакцинопрофилактики и других действий. Министр подчеркнул, что необходимо соблюдать социальную дистанцию, носить маски и выполнять другие меры профилактики. Он призвал россиян быть ответственными и проявлять заботу о близких, особенно о пожилых людях.

По словам Мурашко, популяционный иммунитет к коронавирусу может сформироваться в России к июлю 2021 года, что следует из планов вакцинации. Он отметил, что производство вакцины на сегодняшний день развивается.

Ранее инфекционист дал прогноз, когда в России снимут коронавирусные ограничения. По словам эксперта, этого можно ждать уже в середине весны, когда заболеваемость пойдёт на спад. В пример специалист привёл сезонность ОРВИ.

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