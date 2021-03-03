На Луну — с миллиардером: японский предприниматель набирает восемь добровольцев для полёта на корабле SpaceX
Юсаку Маэдзава перечислил требования к кандидатам.
月旅行の目的やクルー8名募集の応募条件などについて動画で話してます。 #dearMoon— 前澤友作┃月旅行に8名ご招待 (@yousuck2020) March 2, 2021
↓本編はこちらhttps://t.co/fuwU4VzzeC pic.twitter.com/BYvXJJvzY6
Миллиардер-предприниматель Юсаку Маэдзава, который должен стать первым космическим туристом компании SpaceX, выберет восемь человек для полёта с ним на Луну. Об этом он сообщил 3 марта в своём твиттере.
"Я набираю команду для участия в этой миссии. Мне нужно восемь человек со всего мира. В этом путешествии примет участие 10–12 человек, я со своей стороны приглашаю восьмерых", — сказал Юсаку Маэдзава в опубликованном видеообращении.
Бизнесмен назвал два главных критерия для отбора. Во-первых, в анкете кандидаты должны написать о своей деятельности, а также рассказать, поможет ли им полёт на Луну сделать свою работу более полезной для людей. Во-вторых, претенденты должны обладать желанием работать в команде и помогать членам команды. Полёт на Луну запланирован на 2023 год.
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42-летний Маэдзава был выбран первым космическим туристом в 2018 году. Миллиардер выкупил все места на судне.
Бизнесмен является основателем интернет-сайта Zozo для заказа модной одежды. Кроме того, он известный коллекционер произведений искусства. По данным Forbes, состояние японца составляет три миллиарда долларов.
Ранее Лайф уже писал о Юсаку Маэдзаве. Сначала предприниматель объявил, что ищет себе девушку, чтобы полететь на Луну. Но затем отменил конкурс.
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