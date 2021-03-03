На Луну — с миллиардером: японский предприниматель набирает восемь добровольцев для полёта на корабле SpaceX

Миллиардер-предприниматель Юсаку Маэдзава, который должен стать первым космическим туристом компании SpaceX, выберет восемь человек для полёта с ним на Луну. Об этом он сообщил 3 марта в своём твиттере.

"Я набираю команду для участия в этой миссии. Мне нужно восемь человек со всего мира. В этом путешествии примет участие 10–12 человек, я со своей стороны приглашаю восьмерых", — сказал Юсаку Маэдзава в опубликованном видеообращении.

Бизнесмен назвал два главных критерия для отбора. Во-первых, в анкете кандидаты должны написать о своей деятельности, а также рассказать, поможет ли им полёт на Луну сделать свою работу более полезной для людей. Во-вторых, претенденты должны обладать желанием работать в команде и помогать членам команды. Полёт на Луну запланирован на 2023 год.

42-летний Маэдзава был выбран первым космическим туристом в 2018 году. Миллиардер выкупил все места на судне.

Бизнесмен является основателем интернет-сайта Zozo для заказа модной одежды. Кроме того, он известный коллекционер произведений искусства. По данным Forbes, состояние японца составляет три миллиарда долларов.

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