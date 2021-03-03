Крым объявил девиз седьмой годовщины референдума

Седьмая годовщина воссоединения Крыма с Россией будет отпразднована под девизом "Крымская весна — семь лет дома", проинформировал РИА "Новости" министр внутренней политики, информации и связи республики Михаил Афанасьев.

"Седьмая годовщина крымского референдума и воссоединения Крыма со своей исторической родиной Россией пройдёт под девизом "Крымская весна — семь лет дома", — сказал Михаил Афанасьев.

К празднованию годовщины подготовлен официальный логотип, на котором будет написан девиз. Логотип сделан в виде контура карты Крыма и окрашен в цвета флага России, добавил министр.

Ранее Лайф писал о том, что депутату Рады грозят тюрьмой за публикацию карты Украины без Крыма.

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