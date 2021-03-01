Депутату Верховной рады Рабиновичу грозят тюрьмой за публикацию карты Украины без Крыма

Депутат Верховной рады, сопредседатель партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Вадим Рабинович оказался в центре скандала, опубликовав на своей странице в "Фейсбуке" карту Украины под названием "На какой мове говорит Незалежная". На ней регионы страны были раскрашены в три цвета в зависимости от того, говорят ли жители на русском, украинском или на суржике (смеси языков). При этом Крым на карте отсутствовал.

Публикация вызвала в соцсети серьёзный резонанс. К примеру, коллега Рабиновича — народный депутат Сергей Лещенко — пригрозил ему уголовной ответственностью.

"Публикуя карту Украины без Крыма, вы совершаете уголовное преступление и, надеюсь, понесёте за него наказание", — написал он в комментариях под постом Рабиновича.

Ранее Лайф рассказывал, как СБУ объявила в государственный розыск журналиста и медиаэксперта Анатолия Шария. Формальным поводом послужила "обложка" одного из его видео на "Ютубе", где карта Украины была изображена без Крыма.

Напомним, что история российского Крыма насчитывает не одну сотню лет. Более 230 лет назад русско-австрийский отряд под командованием Александра Суворова одержал победу над значительно превосходившим его по численности турецким войском в сражении при Рымнике, что позволило закрепить Северное Причерноморье и Крым в составе России. 9 апреля 1783 года Екатерина II подписала высочайший манифест "О принятии полуострова Крымского, острова Тамана и всей Кубанской стороны под Российскую державу". Крымский референдум 2014 года продолжил события тех дней, подтвердив историческую принадлежность полуострова России (за воссоединение проголосовало более 96% жителей полуострова). Однако власти Украины, США и ряда стран Запада не признали итогов голосования. Как позднее отметил президент РФ Владимир Путин, вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно и Россия не будет ни с кем обсуждать возврат полуострова Украине.

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