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Депутату Верховной рады Рабиновичу грозят тюрьмой за публикацию карты Украины без Крыма

Соратник Медведчука разместил инфографику на тему языкового разнообразия украинских регионов — и понеслось.

1 марта 2021, 13:17
<p>Депутат Вадим Рабинович. </p><p>Фото © <a href="https://zagittya.com.ua/news/novosti/vadim_rabinovich_opzzh_iniciiruet_impichment_prezidenta_zelenskogo.html" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Официальный сайт партии ОПЗЖ </a></p>

Депутат Вадим Рабинович.

Фото © Официальный сайт партии ОПЗЖ

Депутат Верховной рады, сопредседатель партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Вадим Рабинович оказался в центре скандала, опубликовав на своей странице в "Фейсбуке" карту Украины под названием "На какой мове говорит Незалежная". На ней регионы страны были раскрашены в три цвета в зависимости от того, говорят ли жители на русском, украинском или на суржике (смеси языков). При этом Крым на карте отсутствовал.

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Публикация вызвала в соцсети серьёзный резонанс. К примеру, коллега Рабиновича — народный депутат Сергей Лещенко — пригрозил ему уголовной ответственностью.

"Публикуя карту Украины без Крыма, вы совершаете уголовное преступление и, надеюсь, понесёте за него наказание", написал он в комментариях под постом Рабиновича.

Ранее Лайф рассказывал, как СБУ объявила в государственный розыск журналиста и медиаэксперта Анатолия Шария. Формальным поводом послужила "обложка" одного из его видео на "Ютубе", где карта Украины была изображена без Крыма.

Украина потребовала от The New York Times исправить "ошибку" в карте без Крыма

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Напомним, что история российского Крыма насчитывает не одну сотню лет. Более 230 лет назад русско-австрийский отряд под командованием Александра Суворова одержал победу над значительно превосходившим его по численности турецким войском в сражении при Рымнике, что позволило закрепить Северное Причерноморье и Крым в составе России. 9 апреля 1783 года Екатерина II подписала высочайший манифест "О принятии полуострова Крымского, острова Тамана и всей Кубанской стороны под Российскую державу". Крымский референдум 2014 года продолжил события тех дней, подтвердив историческую принадлежность полуострова России (за воссоединение проголосовало более 96% жителей полуострова). Однако власти Украины, США и ряда стран Запада не признали итогов голосования. Как позднее отметил президент РФ Владимир Путин, вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно и Россия не будет ни с кем обсуждать возврат полуострова Украине.

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

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