Экс-президента Франции Николя Саркози приговорили к году тюрьмы
Расследование дела о коррупции в отношении политика велось с 2013 года.
Фото © Zuma / TASS
Экс-президент Франции Николя Саркози приговорён к трём годам — два из них условные, а один год ему придётся провести в тюрьме. Такое решение вынес суд Парижа по делу о коррупции и торговле влиянием. Об этом сообщает французский телеканал BFM TV.
Двое других фигурантов громкого дела — бывший адвокат Саркози Тьерри Эрзог и экс-судья Жильбер Азибер — признаны судом виновными в разглашении профессиональной тайны. Осуждённые получили аналогичные сроки: два года условно и один год тюрьмы.
Как уже писал Лайф, в декабре 2020 года прокуратура Парижа потребовала приговорить Саркози к четырём годам лишения свободы, из них к двум в тюрьме. Дело в отношении политика было возбуждено из-за якобы финансирования его предвыборной кампании в 2007 году на средства наследницы компании L'Oreal Лилиан Беттанкур. Следователи пришли к выводу, что Саркози получил от миллиардерши 150 тысяч евро наличными, в то время как кандидатам в президенты Франции запрещено принимать пожертвования на сумму более 4,6 тысячи евро.
Лента новостей
"Паровоз поедет дальше": В Совфеде заявили, что санкции ЕС по Навальному будут символическими
сегодня в 12:54
"Добродушные такие": Жители посёлка под Нижним Новгородом рассказали о семье, которую убил садовник-гастарбайтер
сегодня в 12:52
У Максаковой изъяли элитную квартиру за 200 миллионов в центре Москвы
сегодня в 12:47
Выбор редакции
Прокуратура Франции запросила четыре года тюрьмы для экс-президента Николя Саркози
Житель Красноярска подал в суд на суд за нравственные страдания
ФАС начала проверку из-за роста цен на курицу и яйца
Президент Армении встретился с Пашиняном
Фейковый Том Круз из "Тиктока" рассказал о встрече с Горбачёвым
Комментариев: 0