Экс-президента Франции Николя Саркози приговорили к году тюрьмы

Экс-президент Франции Николя Саркози приговорён к трём годам — два из них условные, а один год ему придётся провести в тюрьме. Такое решение вынес суд Парижа по делу о коррупции и торговле влиянием. Об этом сообщает французский телеканал BFM TV .

Двое других фигурантов громкого дела — бывший адвокат Саркози Тьерри Эрзог и экс-судья Жильбер Азибер — признаны судом виновными в разглашении профессиональной тайны. Осуждённые получили аналогичные сроки: два года условно и один год тюрьмы.

Как уже писал Лайф, в декабре 2020 года прокуратура Парижа потребовала приговорить Саркози к четырём годам лишения свободы, из них к двум в тюрьме. Дело в отношении политика было возбуждено из-за якобы финансирования его предвыборной кампании в 2007 году на средства наследницы компании L'Oreal Лилиан Беттанкур. Следователи пришли к выводу, что Саркози получил от миллиардерши 150 тысяч евро наличными, в то время как кандидатам в президенты Франции запрещено принимать пожертвования на сумму более 4,6 тысячи евро.